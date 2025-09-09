"Harry Potter"-Szenenbildner Stuart Craig ist verstorben

Der renommierte britische Szenenbildner Stuart Craig ist am Sonntagabend im Alter von 83 Jahren gestorben. Sein Tod wurde von der British Film Designers Guild auf Facebook bestätigt, die eine Nachricht seines Kollegen und Freundes Neil Lamont veröffentlichte. Craig, der als einer der bedeutendsten Filmgestalter gilt, arbeitete als Szenenbildner bei den Harry Potter-Filmen und der "Fantastische Tierwesen"-Trilogie. "Mit großer Trauer gebe ich bekannt, dass mein Freund und Mentor, der Produktionsdesigner Stuart Craig, [...] nach einem langen Kampf gegen die Parkinson-Krankheit verstorben ist", schreibt Neil in dem Statement und nennt seinen geschätzten Kollegen "einen wahren Giganten" der Filmwelt.

Neil, der mit Craig an "The English Patient" zusammenarbeitete, schilderte seine erste Begegnung mit ihm als einen entscheidenden Moment seiner Karriere. Craig habe ihn am Flughafen in Tunis abgeholt, und obwohl sein erster Arbeitseinsatz nicht reibungslos verlief, beeindruckte ihn Stuart mit seinem Talent und seinen künstlerischen Fähigkeiten. Darüber hinaus beschreibt er Stuart als "einen wahren Gentleman, voller Anmut, Freundlichkeit und Bescheidenheit." Seine kreative Vision, gepaart mit außergewöhnlichen Zeichenkünsten und Ideen, machten ihn zu einer unverwechselbaren Größe in der Filmwelt.

Seine herausragende Karriere begann mit Arbeiten an Filmen wie "The Elephant Man" von David Lynch (†78) und "The Secret Garden". Während dieser Zeit erarbeitete sich Craig einen Ruf, der ihn in die Reihen der angesehensten Produktionsdesigner katapultierte. Später wirkte er an berühmten Produktionen wie "The English Patient" mit, für den er einen Oscar gewann, ebenso wie für "Gandhi" und "Gefährliche Liebschaften". Mit der "Harry Potter"-Reihe erlangte er auch im Blockbuster-Bereich große Anerkennung.

Getty Images Stuart Craig, April 2016

Getty Images Stuart Craig, Szenenbildner bei "Harry Potter"

Getty Images Stuart Craig bei der 12. jährlichen Verleihung der Art Directors Guild Awards, Februar 2008