Aus diesem Grund soll es keine "Harry Potter"-Reunion geben

Eine filmische Reunion der Harry Potter-Stars auf der großen Leinwand scheint ausgeschlossen. Regisseur Chris Columbus (66), der für die ersten beiden Filme der Reihe verantwortlich war, erklärte in einem Interview mit der britischen Tageszeitung The Times, dass eine Verfilmung des Theaterstücks "Harry Potter und das verwunschene Kind" niemals stattfinden werde. Der Grund dafür sei Autorin J.K. Rowling (60), die in den vergangenen Jahren immer wieder wegen transphober Aussagen in der Kritik stand. Columbus betonte: "Es ist durch all die politischen Dinge so kompliziert geworden." Die Differenzen zwischen der Schriftstellerin und den Schauspielstars seien unüberwindbar.

Besonders Hauptdarsteller Emma Watson (35) und Daniel Radcliffe (36) haben sich öffentlich für die LGBTQ+-Community stark gemacht und sich damit von J.K. distanziert. Emma erklärte 2020 via X, damals Twitter: "Ich möchte, dass meine trans Follower wissen, dass ich euch anerkenne, respektiere und liebe." Auch Daniel ging in einem Beitrag für das Trevor Project deutlich auf Distanz und erklärte: "Trans Frauen sind Frauen." Chris Columbus schildert, dass die Meinungsverschiedenheiten seitens des Casts ein großes Hindernis darstellen: "Jeder im Cast hat seine eigene Meinung, die sich von ihrer Meinung unterscheidet, was es unmöglich macht."

Der Regisseur hat seit über zehn Jahren keinen Kontakt mehr zu der Autorin. Stattdessen hält er engen Austausch zu den Schauspielern der Filmreihe. "Ich habe erst vor ein paar Tagen mit Daniel Radcliffe gesprochen", verriet Chris. Er freue sich darüber, den Kontakt zu "allen Kindern aus dem Cast" aufrechterhalten zu können. J.K. hingegen scheint sich immer weiter von den Menschen entfernt zu haben, die ihre Geschichten ursprünglich zum Leben erweckt haben.

Getty Images Chris Columbus, 2022

Getty Images Rupert Grint, Daniel Radcliffe und Emma Watson, Schauspieler

Getty Images J.K. Rowling, März 2022