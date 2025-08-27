"Harry Potter"-Star Miriam Margolyes erwägt Sterbehilfe

Miriam Margolyes (84), bekannt aus ihrer Rolle als Professor Sprout in den Harry Potter-Filmen, hat offenbart, dass sie im Falle eines schweren gesundheitlichen Verfalls Sterbehilfe in Anspruch nehmen möchte. In einem Interview mit Daily Mail äußerte sich die TV-Bekanntheit dazu, wie wichtig es ihr ist, sich selbst treu zu bleiben und ein Leben in Würde zu führen. "Wenn ich nach einem Schlaganfall nicht mehr sprechen könnte, doppelt inkontinent wäre oder meinen Verstand vollständig verloren hätte, würde ich darum bitten, eingeschläfert zu werden. Denn ich möchte ich selbst bleiben. Ich möchte nicht weniger sein, als ich sein kann", erklärte die Schauspielerin. In Großbritannien ist Sterbehilfe derzeit nicht legal, ein neuer Gesetzesentwurf könnte jedoch künftig Veränderungen bringen.

Die Sorge um ihren Gesundheitszustand begleitet die Schauspielerin schon länger. Bereits 2023 musste sie sich einer Herzoperation unterziehen, bei der ihr eine Aortenklappe ersetzt wurde. Mit ihrem typischen Humor beschrieb sie laut der britischen Times: "Ich habe jetzt das Herz einer Kuh." Doch nicht nur ihr Herz bereitet ihr Probleme. Miriam leidet ebenso an Spinalkanalstenose, einer Verengung des Wirbelsäulenkanals, die sie dazu zwingt, einen Rollstuhl zu nutzen. Bereits vor rund drei Monaten hatte Miriam eine bewegende Prognose abgegeben und erklärt, dass sie wahrscheinlich in den nächsten fünf oder sechs Jahren sterben wird. Trotz dieser Einschränkungen betonte sie im vergangenen Jahr, weiterhin als Schauspielerin tätig sein zu wollen, da ihr diese Tätigkeit Freude bereite.

Neben ihrem internationalen Erfolg mit "Harry Potter" hat Miriam eine beeindruckende Karriere vorzuweisen. Bereits vor ihrer Rolle als Kräuterkundelehrerin erlangte sie Bekanntheit durch Auftritte in britischen Comedy-Serien wie "Blackadder". Ihre Darstellung in Martin Scorseses (82) Film "Zeit der Unschuld" brachte ihr eine BAFTA-Nominierung ein. Persönlich zeigt sich die 84-Jährige jedoch ebenso bodenständig wie reflektiert. Mit ihrem trockenen Humor und ihrer ehrlichen Art hat sie sich über die Jahre viele Fans gemacht, die sie für ihre Offenheit und Authentizität bewundern.

Getty Images Miriam Margolyes, Juli 2009

Facebook / Miriam Margolyes Miriam Margolyes im Mai 2023

