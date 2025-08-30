Diesen Beruf hat "Harry Potter"-Darsteller von Viktor Krum

Stanislav Yanevski (40), der in "Harry Potter und der Feuerkelch" die Rolle des bulgarischen Quidditch-Champions Viktor Krum spielte, hat der Schauspielerei den Rücken gekehrt und einen völlig neuen Pfad eingeschlagen. Der 40-jährige ehemalige Schauspieler, der in dem Film als romantisches Interesse von Hermine Granger (Emma Watson, 35) auftrat, arbeitet heute als Lehrer und Motivationsredner. Auf Instagram verkündete er stolz seinen beruflichen Wandel und schrieb: "Heute war ein sehr motivierender Tag. Ich habe an einer Vorlesung teilgenommen und hoffe, die Studenten so sehr inspiriert zu haben, wie sie mich inspiriert haben."

Seine Fans, die ihn vor allem mit rasiertem Kopf und leichtem Bart als Viktor Krum in Erinnerung haben, würden ihn heute kaum wiedererkennen. Stanislav hat mittlerweile eine völlig neue Optik: Mit langem Haar und Vollbart zeigt er sich auf Social Media und bei Auftritten. Trotz des Abschieds von der Schauspielerei pflegt der ehemalige Darsteller den Kontakt zu einigen seiner früheren Hogwarts-Kollegen. So traf er sich im Jahr 2023 bei einer "Harry Potter"-Convention mit Tom Felton (37), der in den Filmen die Rolle des Draco Malfoy spielte. "Wir hatten so viel Spaß miteinander – wer hätte gedacht, dass wir uns so gut verstehen würden?", schrieb er auf Instagram über ihre Begegnung.

Auch mit anderen Stars der Filmreihe wie Devon Murray (36), der Seamus Finnigan darstellte, und Hugh Mitchell, bekannt als Colin Creevey, ließ sich Stanislav bereits wieder blicken. Sein Wechsel vom Filmset ins Klassenzimmer zeigt, dass der einstige Viktor Krum nicht nur auf der Leinwand, sondern auch im wahren Leben eine inspirierende Figur ist. Für die Fans und seine ehemaligen Kollegen bleibt er so in guter Erinnerung – ob als Quidditch-Ass oder als Motivator abseits der Scheinwerfer.

Anzeige Anzeige

ActionPress/ Ferrari Press Agency Stanislav Yanevski als Viktor Krum bei "Harry Potter"

Anzeige Anzeige

Instagram / stan_yanevski Stanislav Yanevski, "Harry Potter"-Darsteller

Anzeige Anzeige

Instagram / 22felton Ein Teil des Casts von "Harry Potter", November 2024