Im Jet mit Jack: Hailey Bieber teilt süßes Foto ihres Sohns

Hailey Bieber (28) genießt eine gemütliche Zeit mit ihrem kleinen Sohn Jack Blues in luftiger Höhe. Ihr Ehemann, der Musiker Justin Bieber (31), postete ein bezauberndes Foto auf Instagram, das die stolze Mutter und ihren Sohn in einem Privatjet zeigt. Auf dem Bild liegt Hailey eingewickelt in eine kuschelige Decke, während Jack neben ihr steht und sie liebevoll anschaut. Justin kommentierte das Bild einfach mit einer Reihe von Umarmungsemojis, was die innige Atmosphäre des Moments unterstreicht.

Erst im vergangenen Monat hatte Hailey den ersten Geburtstag von Jack im Camp-Jack-Stil gefeiert. Die Feier war von Lagerfeuer-Romantik inspiriert. Auf dem Social-Media-Account der Unternehmerin wurden mehrere Fotos der Party geteilt, darunter auch eines mit ihrer Freundin Kendall Jenner (29) am Pool. Ein besonders niedliches Foto zeigt Hailey auf einem Fotostreifen, während sie Jack auf ihrer Schulter hält und glücklich in die Kamera lächelt. Dieses drückte pure Freude über die gemeinsamen Momente aus.

Bereits zum ersten Geburtstag ihres Sohnes zeigte sich Hailey auf Instagram so persönlich wie selten. "Ein Jahr mit dir, mein wunderschöner Junge", schrieb die stolze Mutter damals zu einem Foto, auf dem sie Jack auf die Stirn küsste. Beide zeigten sich im Partnerlook mit weißen T-Shirts. Hailey, die mit Justin seit 2018 verheiratet ist, zeigt immer wieder ihr privates Glück auf Social Media. Die Bilder der Sommermonate, die sie im Netz teilte, zeugen von unbeschwerten Momenten und fröhlichen Zeiten.

Instagram / lilbieber Hailey Bieber und Jack Blues, September 2025

Instagram / haileybieber Hailey Bieber feiert den ersten Geburtstag ihres Sohns Jack

Instagram / haileybieber Hailey Bieber feiert den ersten Geburtstag ihres Sohns