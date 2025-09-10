Justin Bieber schwärmt von Ehefrau Hailey auf neuem Album

Justin Bieber (31) und seine Ehefrau Hailey Bieber (28) wurden am vergangenen Samstag beim gemeinsamen Mittagessen im Sadelle's in New York City gesichtet. Der Anlass ihres Ausflugs war keineswegs alltäglich, denn das Paar feierte die Veröffentlichung von Justins neuem Album "SWAG II". In der Eröffnungsnacht zuvor hatten sie bereits eine ausgelassene Album-Release-Party in der Metropole geschmissen. Der Sänger und das Model genießen ihre Zeit in New York und zeigen sich verliebt wie eh und je.

In seinem neuen Song "Speed Demon", der das Album eröffnet, widmet Justin seiner Frau liebevolle Zeilen. Der Sänger spricht darin von einer Kraft, die ihm neuen Antrieb und Energie gibt, und erwähnt das Gefühl, mit der Liebe von Hailey vollständig zu sein. "Und alle, die an mir zweifeln", singt er weiter, "können meine Erlösung bezeugen." Diese persönlichen und ehrlichen Worte kommen bei den Fans gut an, die das Album begeistert aufgenommen haben. Es scheint, als habe der Sänger mit diesem Werk eine neue künstlerische Phase eingeläutet.

Die Beziehung von Justin und Hailey begann offiziell im Jahr 2018 mit ihrer Verlobung und der darauffolgenden Eheschließung. Seitdem ziehen sie medienwirksam und glücklich durchs Leben. Das in der Öffentlichkeit stehende Ehepaar findet dennoch stets Zeit für private Momente. Hailey, die als Model und Unternehmerin bekannt ist, unterstützt ihren Ehemann in allen künstlerischen Belangen. Die neue Musik zeigt, wie stark der Zusammenhalt zwischen den beiden ist. Fans feiern nicht nur das Album, sondern auch die authentische Darstellung ihrer Liebesgeschichte.

ActionPress / John Angelillo / UPI Justin und Hailey Bieber im September 2024

Instagram / lilbieber Justin Bieber und Hailey Bieber in der Schweiz

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Februar 2025