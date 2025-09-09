Jacob Elordi und Olivia Jade feiern Wiedersehen bei Premiere

Jacob Elordi (28) und Olivia Jade Giannulli (25) sorgten am 8. September bei der Premiere von Jacobs neuem Film "Frankenstein" auf dem Toronto International Film Festival für Aufsehen. Olivia tauchte überraschend auf, um den Schauspieler zu unterstützen – obwohl Berichte über eine Trennung erst einen Monat zurückliegen. Der Euphoria-Star posierte zunächst allein auf dem roten Teppich, bevor sich seine Ex-Freundin zu ihm gesellte. Gemeinsam stiegen sie die Treppen des Princess of Wales Theatre hinauf, wobei Jacob laut People die Schleppe ihres Kleides hielt.

Dieser gemeinsame Auftritt heizt die Gerüchte an, dass der 28-Jährige und Olivia wieder ein Paar sein könnten – obwohl ihre On-off-Beziehung seit 2021 Anfang August offiziell für beendet erklärt wurde. Damals berichtete eine Quelle dem US-Magazin, das Paar habe sich endgültig entschieden, getrennte Wege zu gehen. Noch im April hatte allerdings alles nach Harmonie ausgesehen: Olivia unterstützte den "Saltburn"-Darsteller indirekt, indem sie einen Instagram-Post von Jacobs Schwester Isabella likte, in dem es um sein aktuelles Projekt ging.

Während der gemeinsame Auftritt von Jacob und Olivia bei der Premiere Spekulationen über ein mögliches Liebes-Comeback anheizte, wurde die 25-Jährige erst wenige Tage zuvor bei einem Dinner mit Glen Powell (36) gesichtet. Fotos, die DeuxMoi vorliegen, zeigen sie im Il Cantinori in New York City – gemeinsam mit Olivias Mutter Lori Loughlin (61) und weiteren Freunden. Anschließend zog das Duo laut dem Blog weiter in den Treasure Club. Gegenüber Us Weekly stellte ein Insider jedoch klar, die beiden seien nur befreundet.

IMAGO / Cover-Images, IMAGO / Future Image Collage: Jacob Elordi und Olivia Jade Giannulli

ActionPress / Backgrid Olivia Jade Giannulli und Jacob Elordi bei der "Frankenstein"-Premiere

Getty Images Glen Powell, Schauspieler

