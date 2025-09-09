Viraler Clip: Sofia Coppolas Tochter tanzt mit Jacob Elordi

Sofia Coppolas (54) Tochter Romy Mars und Schauspieler Jacob Elordi (28) haben mit einer schwungvollen Tanz-Challenge auf TikTok für Aufsehen gesorgt. In einem Video, das am Sonntag, dem 7. September, veröffentlicht wurde, zeigen die beiden eine humorvolle Tanzroutine zur "Biggest Brat"-Challenge. Unter freiem Nachthimmel hüpfen und bewegen sich die 18-jährige Romy und der 28-jährige Serienstar im Takt des Songs "Top Of Cars" von Lil M.U. Das Video sammelte inzwischen fast 19 Millionen Aufrufe [Stand: 9. September] und brachte zahlreiche Fans zum Staunen. Besonders überraschend: Jacob, bekannt für eher ernste Rollen, präsentiert hier eine ungewohnt lockere Seite.

Die virale TikTok-Challenge ist jedoch nicht der einzige Social-Media-Moment, den das Duo teilte. Bereits am selben Tag veröffentlichte Romy ein Selfie auf Instagram. Darauf ist Jacob im Hintergrund mit einem Weinglas zu sehen, während die Nachwuchsmusikerin selbst die Zunge in Richtung Kamera streckt. "Alisters", beschrieb sie das Bild augenzwinkernd und verwies dabei auf ihre neue Single. Romy und Jacob kennen sich seit 2022, als sie sich am Set von "Priscilla", einem Film unter der Regie von Romys Mutter Sofia Coppola, begegneten. Jacob spielte dort Elvis Presley (†42).

Romy, die sich mittlerweile als Sängerin einen Namen macht, hat in der Vergangenheit immer wieder lustige Schnappschüsse und Videos mit Jacob in ihren sozialen Medien gepostet. Ein besonderes Highlight war ein TikTok mit einem Filter, das Jacob mit einem Bart zeigte. Die enge Beziehung der beiden scheint schon am Set von "Priscilla" begonnen zu haben, als Jacob Romy zu ihrem 16. Geburtstag sogar eine Torte überreichte. Während Romy an ihrer Musikkarriere arbeitet und letztes Jahr ihre ersten Singles veröffentlichte, sorgen ihre lockeren Social-Media-Inhalte weiterhin für Begeisterung bei ihren Fans.

Instagram / romymars Jacob Elordi und und Romy Mars, September 2025

TikTok / r0mymars Schauspieler Jacob Elordi und und Romy Mars, September 2025

Getty Images Sofia Coppola, Priscilla Presley, Cailee Spaeny und Jacob Elordi