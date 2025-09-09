"Modern Family"-Star Eric Stonestreet hat Lindsay geheiratet

Eric Stonestreet (54) hat sich getraut! Der Modern Family-Liebling heiratete heute seine langjährige Partnerin Lindsay Schweitzer. Das glückliche Paar gab sich im Rahmen einer intimen Zeremonie das Jawort – der Ort des Geschehens: ihr frisch fertiggestelltes Traumhaus in Kansas City. In einem eleganten blauen Blazer und einer farblich abgestimmten Krawatte machte Eric an seinem besonderen Tag eine ebenso gute Figur wie Lindsay, die in einem traumhaften Satinkleid mit Kristallgürtel strahlte. Den romantischen Moment krönte ein Eröffnungstanz zu Live-Musik, die von Musikern mit akustischen Gitarren begleitet wurde. Einblicke teilt er nun auf Instagram.

Die Nachricht von der Hochzeit verbreitete Eric selbst in einem rührenden Post. "Es ist mein Geburtstag und ratet mal, was ich bekommen habe", schreibt der 54-Jährige zu den Hochzeitsfotos. Zu den ersten Gratulanten zählten sein Co-Star Jesse Tyler Ferguson (49) und dessen Ehemann Justin Mikita, die ihre Freude über das Glück der beiden öffentlich äußerten. Schauspielerin Octavia Spencer (53) reiht sich ebenfalls in die Gratulantenschar ein und kommentiert: "Herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich so sehr für euch beide."

Bereits vor rund vier Jahren hatte Eric seine Partnerin Lindsay mit einem besonderen Antrag überrascht. Damals verriet der Schauspieler auf Social Media, wie der romantische Moment ablief – samt eines witzigen Details. "Sie sagte: 'Ihre Leute werden meine Leute anrufen'", schrieb Eric zu einem gemeinsamen Foto, auf dem Lindsay stolz ihren funkelnden Verlobungsring präsentierte. Die beiden hatten sich einst bei einer Spendenaktion kennengelernt und galten schon damals als unzertrennlich.

Getty Images Lindsay Schweitzer und Eric Stonestreet bei der "The Secret Life of Pets 2"-Premiere im Juni 2019

Getty Images Eric Stonestreet und Lindsay Schweitzer im Juli 2025

Getty Images Eric Stonestreet, US-Schauspieler

