Oliver Pocher stichelt nach Trennung von Christian & Collien

Die Nachricht der Trennung von Collien Ulmen-Fernandes (43) und Christian Ulmen (49) schlug in der deutschen Medienlandschaft ein wie eine Bombe. Die Schauspieler verkündeten nach 14 Jahren Ehe, dass sie fortan getrennte Wege gehen werden. Im Netz melden sich dazu viele Stimmen zu Wort – auch Oliver Pocher (47) lässt es sich selbstverständlich nicht nehmen, seine Meinung kundzutun. "In guten wie in schlechten Zeiten! Willkommen im Showbusiness", kommentiert der Comedian spöttisch in seiner Instagram-Story.

Dann nimmt der 47-Jährige die Werbekampagnen des einstigen Traumpaares aufs Korn. So fungierten Collien und Christian zuletzt unter anderem als prominente Werbegesichter für eine Online-Apotheke – der Spot, in dem es unter anderem um Durchfall geht, läuft seit Monaten im TV rauf und runter. "Gibt's jetzt zumindest einen Rabattcode bei Shop Apotheke oder Magenta?", scherzt Olli. Dann stichelt er weiter: "In der Werbung immer das Power Couple spielen und in der Realität alles ein bisschen anders und dann natürlich keine weiteren Stellungnahmen."

In ihrem gemeinsamen Statement legten Christian und Collien gestern offen, dass sie schon seit geraumer Zeit getrennt sind. Den genauen Zeitpunkt der Trennung nennen sie nicht, ebenso schweigen sie zu dem Grund. "Als Paar gehen wir fortan getrennte Wege, doch als Eltern werden wir weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein. Wir bitten darum, von Anfragen in dieser Angelegenheit Abstand zu nehmen", hieß es in dem Schreiben.

Getty Images, Getty Images Collage: Oliver Pocher, Christian Ulmen, Collien Fernandes

TikTok / oliverpocher Oliver Pocher im Mai 2025

Getty Images Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes im Januar 2017