Deutete Collien Fernandes hier das Ehe-Aus mit Christian an?

Collien Fernandes (43) und Christian Ulmen (49) haben sich getrennt – und die Anzeichen dafür waren möglicherweise schon länger zu erkennen. Im Juli sprach die Moderatorin gegenüber RTL über die Herausforderungen, die die Zusammenarbeit der beiden mit sich brachte. Besonders ein Vorfall beim Dreh der Serie "Jerks" scheint das Fass zum Überlaufen gebracht zu haben: Christian hatte ihre Kleiderwahl vor einem Dreh kritisiert, was bei Collien für Verstimmung sorgte. Kurz darauf zog sie vorübergehend zu ihrer Schauspielkollegin Emily Cox (40).

Die Zusammenarbeit der beiden verlief nicht immer einfach: Collien berichtete von den beruflichen Herausforderungen, die das Drehen mit Christian mit sich brachte. Er war laut der Moderatorin häufig direkt in seinen Äußerungen und unüberlegte Kommentare kurz vor einem Dreh waren für sie nur schwer zu ertragen. Dennoch schien ihre private Beziehung intakt – auch wenn sie wohl schon eine Weile getrennte berufliche Wege bevorzugten.

Christian und Collien waren 2011 den Bund der Ehe eingegangen und hatten im Laufe der Jahre eine Tochter bekommen. Ihre Beziehung fand in der Öffentlichkeit stets große Beachtung und ihre gemeinsame Arbeit wurde überwiegend positiv wahrgenommen. In einer Pressemitteilung verkündeten die Schauspieler am 4. September jedoch überraschend, dass sie bereits seit geraumer Zeit ihre Beziehung beendet haben: "Als Paar gehen wir fortan getrennte Wege, doch als Eltern werden wir weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein."

Getty Images Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes im September 2015 in München

Getty Images Collien Ulmen-Fernandes im September 2024 in Köln

Getty Images Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes im April 2024 in Berlin

