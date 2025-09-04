Fans sind entsetzt von Christian Ulmen und Colliens Ehe-Aus

In der glamourösen Welt der Prominenten hat eine neue Nachricht für Aufsehen gesorgt: Die Moderatorin Collien Fernandes (43) und der Schauspieler Christian Ulmen (49) haben sich nach 15 Jahren Ehe getrennt. Diese überraschende Entscheidung wurde kürzlich bekanntgegeben und stürzte viele Fans in eine Art Schockstarre. Die Reaktionen waren auf verschiedenen Social-Media-Plattformen deutlich zu spüren – insbesondere unter einem Promiflash-Beitrag zur Trennung. Viele Fans äußerten ihre Enttäuschung und Bestürzung über das Ehe-Aus. Kommentare wie "Nein, nicht auch noch diese beiden" oder "Ach, Mensch... Ich bin sprachlos, schade" verdeutlichen die Fassungslosigkeit der Fangemeinde. Besonders auffällig war die Beobachtung eines Followers, dass alle gemeinsamen Bilder von Christian auf Colliens Profil gelöscht wurden.

Die Beobachtungen beschränken sich jedoch nicht nur auf gelöschte Bilder. Auch in Bezug auf ihre gemeinsamen Projekte äußerten die Fans Bedenken. Einige scherzten, dass es zukünftig wohl keine bekannten Apotheken-Werbung-Spots des Paares mehr geben werde, die viele durch ihren humorvollen Stil kannten und liebten. Was die Gründe für das Beziehungsende von Collien und Christian sind, ist nicht bekannt.

Christian und Collien hatten sich vor vielen Jahren kennengelernt und galten lange Zeit als eines der beständigsten Paare in der deutschen Promi-Landschaft. Ihr Leben abseits der Kameras hielten sie weitestgehend privat und schützten ihre Familie mit Bedacht vor der Öffentlichkeit. Beide sind nicht nur erfolgreiche Persönlichkeiten im deutschen Fernsehen, sondern widmen sich auch ihren Familienpflichten. Gemeinsam sind sie Eltern eines Mädchens – für das sie weiterhin an einem Strang ziehen werden. "Als Paar gehen wir fortan getrennte Wege, doch als Eltern werden wir weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein", lautete es in einer Pressemitteilung zur Trennung.

Collien Ulmen-Fernandes und Christian Ulmen, 2017

Getty Images Christian Ulmen und seine Frau Collien Ulmen-Fernandes im September 2015

Getty Images Christian Ulmen und seine Frau Collien Ulmen-Fernandes im November 2012