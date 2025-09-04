Nach Ehe-Aus: Collien verabschiedet sich schon von Nachnamen

Collien Ulmen-Fernandes (43) und Christian Ulmen (49) haben in einer offiziellen Mitteilung bekanntgegeben, dass sie sich bereits vor einiger Zeit getrennt haben. Die Nachricht kam für viele überraschend, da die beiden als Traumpaar der deutschen Unterhaltungsbranche galten. Ein Detail fiel in der Pressemitteilung besonders auf: Collien unterzeichnete das Statement bereits wieder als "Collien Monica Fernandes", ohne den bisherigen Doppelnamen "Ulmen-Fernandes" zu verwenden.

Der Namenswechsel von Collien ist ein klares Signal eines neuen Kapitels in ihrem Leben. Die Entscheidung verdeutlicht nicht nur das Ende ihrer Beziehung zu Christian, sondern auch ihre Bestrebung, sich als eigenständige Persönlichkeit neu zu positionieren. In der Mitteilung betonte das Paar auch, dass sie trotz der Trennung weiterhin gemeinsam Verantwortung für ihre Tochter übernehmen werden.

Collien und Christian waren seit 15 Jahren ein Paar. Sie hatten sich 2010 bei den Dreharbeiten zu seiner Serie "Snobs" kennengelernt und ein Jahr später geheiratet. Ihr Privat- und Familienleben hielten die beiden immer bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. In ihrer Pressemitteilung bitten sie deshalb auch: "Wir bitten darum, von Anfragen in dieser Angelegenheit Abstand zu nehmen."

Collien Ulmen-Fernandes, Moderatorin

Getty Images Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes im Januar 2017

Instagram / collien_ulmen Collien Ulmen-Fernandes im Januar 2024 auf Aruba