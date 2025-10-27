Nico Schwanz und seine Dodi haben unerfüllten Kinderwunsch

Nico Schwanz (47) und seine Verlobte Viktoria Schuler, die von ihren Liebsten Dodi genannt wird, schweben eigentlich auf Wolke sieben. Das glückliche Paar steckt mitten in den Hochzeitsvorbereitungen, doch ein Thema trübt das Glück der beiden ein wenig: ihr unerfüllter Kinderwunsch. Beim Leipziger Opernball sprach Viktoria offen mit Promiflash und erklärte: "Eine Sache ist noch nicht ganz perfekt. Wir würden gerne Kinder haben, aber das klappt nicht auf natürlichem Weg." Mehr wollten die beiden zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht verraten, versicherten aber, dass sie dazu zu einem späteren Zeitpunkt weitere Details preisgeben möchten.

Die Offenheit, mit der Viktoria über die sensible Thematik spricht, ist beeindruckend. Während der Opernball eine glanzvolle und ausgelassene Atmosphäre bot, zeigte sich, dass auch Stars und Sternchen ganz normale Herausforderungen und Sehnsüchte haben. Der Wunsch nach einer Familie spielt bei Nico und Dodi offenbar eine zentrale Rolle. Gemeinsam blicken sie zuversichtlich in die Zukunft – und der Start in ihr gemeinsames Eheleben scheint diesen Wunsch noch stärker hervorzubringen. Trotz des gegenwärtigen Hindernisses wirkten die beiden sehr verliebt und optimistisch, als sie ihre Zeit auf dem roten Teppich genossen.

Schon vor vier Monaten sprachen Nico und Dodi ganz offen über ihre Verlobung und die besonderen Momente, die sie miteinander verbinden. Nico erzählte damals im Gespräch mit Promiflash: "Diese Frau wollte ich von der ersten Begegnung an festhalten!" Er sei sich sehr schnell sicher gewesen, dass Dodi die Richtige für ihn ist. Dabei habe es für den Reality-TV-Star nie nur um Leidenschaft oder eine aufregende Zeit zu zweit gegangen, sondern vor allem darum, gemeinsam durch alle Höhen und Tiefen des Lebens zu gehen. "Wir möchten Verantwortung füreinander übernehmen und in schwierigen Zeiten füreinander da sein", betonte Nico.

