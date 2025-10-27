Marc-Robin Wenz und Henna haben seit Jahren Techtelmechtel

Henna und Marc-Robin Wenz sorgen bei Forsthaus Rampensau Germany von Beginn an für Schlagzeilen. Das Duo, das gemeinsam in der aktuellen Staffel des Reality-TV-Formats antritt, sorgt besonders bei den Fans für Spekulationen über ihre private Beziehung. Im Gespräch mit Promiflash schafft Marc-Robin nun Klarheit: "Henna und ich kennen uns schon seit Jahren. Wir haben auch, seit wir uns kennen, eigentlich auf locker ein bisschen was, aber jetzt nicht irgendwie auf Ernst oder Verpflichtung." Seit drei Jahren bestehe diese lockere Verbindung, in der jeder sein eigenes Leben lebe.

Im Interview verrät Marc-Robin außerdem, dass die Verantwortlichen der Show direkt nach ihrer Beziehung gefragt haben. Dabei sei offen zur Sprache gekommen: "Die Produktion wollte auch extra wissen: 'Datet ihr euch? Habt ihr ernste Absichten oder vögelt ihr halt einfach nur?' Die Antwort war: 'Nein, wir vögeln einfach nur.' – das fanden die cool." Diese Offenheit scheint nicht nur bei den Produzenten Eindruck hinterlassen zu haben, sondern sorgt auch für viele Diskussionen bei den Zuschauern. Ihre unverblümten Aussagen geben der Zusammenarbeit im Forsthaus eine besondere Würze. Ob dieser lockere Umgang sich auch in den Challenges bewährt, wird sich im Verlauf der Staffel noch zeigen.

Doch hinter der freizügigen Haltung verbirgt sich ein unkonventioneller Umgang mit Beziehungen, der die beiden in ihrer Vergangenheit offenbar stets begleitet hat. Bereits vor Beginn der Show erklärte Henna, dass sie Marc-Robin gezielt als Teampartner gewählt habe – weniger wegen ihrer persönlichen Verbindung, als vielmehr aufgrund seiner Eignung für die anstehenden Herausforderungen. Henna selbst ist es gewohnt, in der Öffentlichkeit für Aufmerksamkeit zu sorgen. Mit ihrer offenen Art und ihrer Karriere als Social-Media-Star zieht sie immer wieder polarisierende Kommentare auf sich. Diese Authentizität, verbunden mit Marc-Robins ähnlich direkten Aussagen, machen die beiden zu einem besonderen Paar – zumindest für die Show.

Joyn / Nadine Rupp Henna Urrehman und Marc-Robin Wenz, Teilnehmer von "Forsthaus Rampensau"

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Realitystar

Instagram / hennschka Henna, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin 2025