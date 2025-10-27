"Big Brother - Knossi Edition": Die Regie musste eingreifen

Die dritte Staffel von "Big Brother – Knossi Edition" sorgte für ordentlich Aufruhr. Während Peter Ludolf (70), der am Ende als Sieger aus dem Format herausging, Leyla Heiter (29) und Rohat in die luxuriöse Musterwohnung einziehen durften, blieben die restlichen Teilnehmer im kargen Rohbau zurück. Eine große, von Big Brother erlaubte Party sollte die Stimmung heben. Doch laut dem Magazin Hörzu eskalierten die Feierlichkeiten schnell, als Knossis Fans von außen lautstark ihren Star feierten. Der Entertainer ließ sich dazu hinreißen, über die Kameras eine detaillierte Wegbeschreibung zum Haus zu geben und versprach einen "Mega-Preis" für den ersten Zuschauer, der es schaffen würde, einzubrechen. Leyla und Rohat versuchten vergeblich, Knossi davon abzuhalten, und auch Big Brothers "Stopp"-Rufe wurden ignoriert.

Die Folgen ließen nicht lange auf sich warten: Big Brother zog die Reißleine und beendete das Spektakel abrupt. Die Luxusbewohner mussten unter Protesten sofort wieder in den einfachen Rohbau umziehen. Rohat konnte sich nicht zurückhalten und sagte erbost: "Big Brother, ich werde dich finden – dass du mir das antust!" Knossi selbst wurde ins Sprechzimmer gerufen und kehrte mit einer klaren Ansage zurück: Solche Aktionen gefährden nicht nur die Sicherheit, sondern auch den Ruf der gesamten Produktion. Nach einem eindringlichen Appell des Moderators entschuldigten sich die Bewohner offiziell bei Big Brother, um die Situation zu entschärfen.

Für Knossi ist dieses Abenteuer eine ganz besondere Bühne. Bereits seit Jahren begeistert der Entertainer mit seiner mitreißenden Art Millionen von Fans auf Social Media und im Fernsehen. Dass seine lockere und spontane Art mitunter Wellen schlagen kann, bewies er auch in der aktuellen Ausgabe von "Big Brother". Trotzdem zeigte der Publikumsliebling nach dem Eingriff Einsicht und appellierte an alle, die Regeln der Show zu respektieren.

Banijay Germany GmbH Knossi und Marc Eggers bei "Big Brother – Knossi Edition"

ActionPress/Ulrik Eichentopf Peter Ludolf, bekannt aus "Die Ludolfs"

Imago Knossi im Juli 2025