"Horrorformat": Dann geht Marc-Robin Wenz ins Dschungelcamp

Marc-Robin Wenz hat in einem Interview mit Promiflash offen über mögliche Pläne für weitere Shows gesprochen. Dabei kam auch das Thema Dschungelcamp auf – eine Sendung, die der TV-Star als sein "Horrorformat" bezeichnet. "Ich kann gar nicht mit Insekten. Ich habe da richtig Phobie", erklärt Marc-Robin ehrlich. Trotzdem scheint er nicht vollständig abgeneigt: "Würde ich aber natürlich machen. Ich glaube, ich würde eigentlich alles machen, wenn die Gage stimmt."

Auf das Thema Gagen angesprochen, wurde Marc-Robin gegenüber Promiflash sogar konkreter: Für eine Teilnahme am Dschungelcamp müsste dabei allerdings tief in die Tasche gegriffen werden. "Für den Dschungel, leg mal sechsstellig hin, dann mache ich das", scherzt der Reality-TV-Star über die finanziellen Voraussetzungen, die ihn für diese Herausforderung motivieren könnten.

Marc-Robin hat sich in der Reality-TV-Landschaft bereits einen Namen gemacht und dabei unterschiedliche Formate gemeistert. Bald ist er mit seiner Teampartnerin Henna im Forsthaus Rampensau Germany zu sehen. In der Staffel wird es laut Marc-Robin wieder ordentlich krachen. Ob es tatsächlich dazu kommt, dass sich Marc-Robin irgendwann doch zu Kakerlaken, Challenges und Lagerfeuer begibt, bleibt abzuwarten.

IMAGO / BOBO Marc-Robin Wenz, Realitystar

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Reality-TV-Bekanntheit

Joyn / Nadine Rupp Henna Urrehman und Marc-Robin Wenz, Teilnehmer von "Forsthaus Rampensau"