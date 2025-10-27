Das sind die Top 10 Halloween-Highlights auf Netflix 2025

Die Tage werden kürzer, die Nächte dunkler – und Netflix sorgt pünktlich zu Halloween 2025 für das perfekte Gruselprogramm! Für alle, die Horror am liebsten mit einer guten Portion Humor genießen, hat der Streamingdienst echte Highlights parat: "Scary Movie" ist und bleibt der unangefochtene Klassiker unter den Parodien – wer die großen Horrorfilme kennt, wird hier Tränen lachen. In "Zombieland" treffen Action, Zombies und bissiger Witz aufeinander – angeführt von einem genialen Woody Harrelson (64). Und auch "The Babysitter" sorgt mit Teufelskult, Teenagerdrama und schwarzem Humor für blutige Unterhaltung mit Augenzwinkern.

Wer es lieber klassisch-gruselig mag, findet bei dem Streamingdienst ebenfalls reichlich Nachschub für schaurige Filmnächte. "Halloween" bringt den legendären Michael Myers zurück auf den Bildschirm – ein Muss für alle Fans echter Schockmomente. Das kompromisslose "Texas Chainsaw Massacre" liefert blutige Spannung und bleibt ein Meilenstein des Slasher-Genres. Und in "Insidious" verschmelzen Angst und Übernatürliches zu einem modernen Horror-Meisterwerk, das mit jeder Minute intensiver wird. Diese Filme garantieren pure Gänsehaut und sind perfekt für alle, die sich an Halloween so richtig erschrecken wollen.

Doch Netflix hat auch für Fans von Nervenkitzel und übernatürlicher Spannung gesorgt: "Get Out" kombiniert Gesellschaftskritik mit Psycho-Horror und fesselt von der ersten Minute an. In "Split" brilliert James McAvoy (46) mit 23 Persönlichkeiten und liefert ein unheimliches Schauspiel der Extraklasse. "Escape Room" entführt in ein tödliches Rätselspiel, das niemand unversehrt verlässt, und "Unbekannter Anrufer" verwandelt ein scheinbar harmloses Babysitting in einen wahren Albtraum. Ob witzig, klassisch oder verstörend – mit diesen Top 10 Horror-Highlights bietet Netflix das ultimative Film-Menü für jede Halloween-Stimmung.

Jason Merritt/Getty Images Charlie Sheen und Lindsay Lohan bei der Premiere von "Scary Movie 5"

"Zombieland" mit Woody Harrelson, Jesse Eisenberg und Emma Stone

Anya Taylor-Joy und James McAvoy in eine Szene von "Split"

