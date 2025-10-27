Gehirn-Aneurysma: Not-OP bei Ex-Bachelorette Nadine Klein

Große Sorge um Nadine Klein (40): Die ehemalige Bachelorette von 2018 musste sich in New York einer Notoperation unterziehen, nachdem ein Aneurysma in ihrem Gehirn geplatzt war. Wie sie auf Instagram berichtet, hatte sie sich vergangene Woche in ärztliche Behandlung begeben. "Am Donnerstag bin ich wegen Kopfschmerzen zum Arzt – die Diagnose war ein gerissenes Aneurysma im Gehirn. Ich wurde direkt noch am Freitag operiert. Dass alles so schnell ging, und ich alleine in einem anderen Land war, hat die Situation sehr beängstigend gemacht", berichtet Nadine. Die Operation sei gut verlaufen und jetzt erhole sie sich langsam von dem Eingriff.

Nadine, die aktuell in New York weilt, befand sich nur wenige Tage vor diesem lebensbedrohlichen Vorfall noch in guter Gesellschaft. In ihrer Story dokumentierte sie ein Treffen mit dem US-Schauspieler Kevin Kane am Set der Serie "Law & Order: Special Victims Unit". Doch dann wendete sich ihre Reise abrupt. Sie beschreibt, wie schnell alles ging und wie dankbar sie ist, "ein riesiges Glück im Unglück" gehabt zu haben. Nun konzentriert sie sich auf ihre Genesung und nimmt sich die Zeit, sich Schritt für Schritt zu erholen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass die Reality-TV-Teilnehmerin gesundheitlich kürzertreten muss. Bereits vor einiger Zeit setzte sie eine Bauch-OP außer Gefecht, die kurzzeitig ihre Pläne änderte. Nadine gewährt ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihr Leben und teilt auch schwierige Momente offen mit ihrer Community. Ihre ehrlichen Worte stoßen auf viel Mitgefühl und Unterstützung.

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, ehemalige Bachelorette

Instagram / nadine.kln Kevin Kane und Nadine Klein in New York im Oktober 2025

M. Weber / ActionPress Nadine Klein im Januar 2019