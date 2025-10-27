"Maxton Hall"-Star Sonja verrät: Werden Ruby und Lydia BFFs?

Die Schauspielerin Sonja Weißer hat spannende Neuigkeiten zur zweiten Staffel der beliebten Serie "Maxton Hall" verraten. Bei der Premiere der neuen Folgen in Berlin sprach sie im Interview mit Promiflash unter anderem über die Entwicklung ihrer Rolle Lydia und die Beziehung zu Serienhauptfigur Ruby Bell. Während die beiden in der ersten Staffel noch starke Differenzen hatten, verspricht Sonja nun: "Wir haben tolle Facetten, wie die Freundschaft zwischen Ruby und Lydia. Ja, auf die können wir uns freuen." Die Zuschauer dürfen sich also auf überraschende Wendungen zwischen den einst verfeindeten Charakteren freuen.

Neben der Freundschaft zwischen Ruby und Lydia wird es in der zweiten Staffel auch intensiver, was Lydias persönliche Konflikte betrifft. Sonja erklärte, dass ihre Figur einige bereits angeschnittene Themen aus der vergangenen Staffel weiter vertiefen wird. "Lydia hat ihre Mutter verloren, und damit steigen wir auch ein. Und das wird auch ein großer Teil ihrer Geschichte", verriet sie im Interview. Die Herausforderungen, die der Verlust mit sich bringt, sowie Lydias Umgang damit werden ihrer Geschichte offenbar eine emotional tiefgehende Ebene hinzufügen.

Die Stars von "Maxton Hall" bereiten ihr Publikum mit vielversprechenden Aussagen auf ein emotionales Serienerlebnis vor. Neben den Ankündigungen von Sonja hatten bei früherer Gelegenheit auch andere Darsteller ihre Einblicke zur neuen Staffel geteilt. So sprach Eli Riccardi von einem "Wechselbad der Gefühle" in den kommenden Episoden, während Andrea Guo eine "emotionale Achterbahn" für die Zuschauer ankündigte. Die Serie, die von intensiven zwischenmenschlichen Beziehungen und bewegenden Charakterentwicklungen lebt, scheint mit der zweiten Staffel noch mehr in die Tiefe zu gehen – sehr zur Freude ihrer zahlreichen Fans.

Anzeige Anzeige

Imago Der "Maxton Hall"-Cast bei der Premiere von Staffel zwei

Anzeige Anzeige

Stephan Rabold/Amazon MGM Studios Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten in "Maxton Hall", Staffel zwei

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "Maxton Hall"-Cast bei der Premiere im Zoopalast in Berlin, April 2024

Anzeige

Ruby und Lydia auf Freundschaftskurs – wie klingt das für euch? Love it! Feindinnen-zu-Freundinnen-Vibes sind genau mein Ding. Ein bisschen Rivalität hält die Story würziger. Ergebnis anzeigen