So viel hat Karina Wagner in Schwangerschaft zugenommen

Baby-Glück bei Karina Wagner (29) und Steffen Vogeno: Die Realitystars erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram verrät die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin, wie sich ihre Schwangerschaft bislang anfühlt – und wie sehr sich ihr Körper mittlerweile verändert. Auf die Frage, wie viel sie bereits zugenommen hat, antwortet sie offen: "Also Stand jetzt sind es vier Kilo."

Auch auf die aktuelle Größe ihres Nachwuchses geht Karina dabei ein: "Wir haben aber auch mittlerweile schon eine kleine Ananas im Bauch." Karina ist schon im sechsten Monat – und kann das selbst kaum fassen. "Ich kann es irgendwie selbst nicht glauben, wie schnell die Zeit vergeht", gibt sie in der Fragerunde ehrlich zu.

In dem Q&A gab die werdende Mama zudem ein Update zum Namen ihres Wonneproppens. Karina plaudert aus, dass sie und Steffen sich zwar endlich für einen Namen entschieden haben, diesen aber bewusst für sich behalten wollen. "Wir haben tatsächlich endlich einen gefunden, aber für uns entschieden, ihn nicht zu teilen", erklärt die TV-Bekanntheit offen. Grund für diese Entscheidung seien schlechte Erfahrungen im Freundes- und Familienkreis. "Wenn man im engeren Kreis schon über Namen gesprochen hat, kamen oft auch eher 'negative Reaktionen' und man hat direkt wieder alles hinterfragt", schildert Karina.

