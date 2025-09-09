Prinzessin Kate trägt Halskette mit den Initialen ihrer Kids

Prinzessin Kate (43) hat erneut bewiesen, wie persönlich ihre Accessoires sein können. Bei ihrem jüngsten öffentlichen Auftritt trug sie eine goldene Halskette von Daniella Draper mit den Initialen ihrer drei Kinder: George, Charlotte und Louis. Die Kette, die laut Us Magazine ohne die Personalisierung etwa 425 Euro kostet, hat Kates Outfit stilvoll ergänzt, während sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz William (43) den renovierten Garten des Naturhistorischen Museums in London besuchte. Die Kette ist eine liebevolle Erinnerung an ihre Kinder, die kürzlich ins neue Schuljahr gestartet sind.

Neben dem modischen Statement gibt die Kette auch einen Einblick in Kates Familiensinn. Die Royal-Expertin Jennie Bond verriet dem Magazin The Sun ihre Einschätzung, dass Kate wie jede Mutter Gefühlsschwankungen habe, wenn die Ferien enden und ihre Kinder die Schule wieder besuchen. Einerseits genieße sie die entspannte Zeit mit ihren Kindern während der Ferien, andererseits freue sie sich vielleicht auch über den geregelten Alltag, den der Schulalltag mit sich bringt.

Die Beziehung zwischen Kate und William zeigt, wie geschickt beide ihre Rollen im britischen Königshaus mit ihrer Verantwortung als Eltern vereinen. Trotz der königlichen Regel, dass König Charles (76) theoretisch das Sorgerecht für ihre Kinder teilt, haben William und Kate stets ihre eigenen Vorstellungen von Erziehung und Familie durchgesetzt. Die Familie wohnt in der Nähe der Privatschule, die George, Charlotte und Louis besuchen. Damit können sie ihre elterlichen Pflichten besser wahrnehmen und den Kindern einen geregelten und liebevollen Alltag bieten. In dieser harmonischen Einheit scheinen die Royals den Balanceakt zwischen Traditionen und moderner Familienführung mit großer Souveränität zu meistern.

Getty Images Prinzessin Kate, 2025

Getty Images Prinzessin Kates Kette

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder im Mai 2025