Highlight: Prinzessin Kate plant großes Weihnachtskonzert

Prinzessin Kate (43) hat bestätigt, dass sie auch in diesem Jahr das beliebte Weihnachtskonzert "Together at Christmas" durchführen wird – das berichtet nun Hello! Magazine. Die Veranstaltung wird erneut in der Westminster Abbey stattfinden und bietet eine herzliche Gelegenheit, das Jahresende zu feiern. Mitglieder der königlichen Familie werden anwesend sein, darunter natürlich auch Kates Ehemann William (43) und ihre drei Kinder, Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7). Letztes Jahr fiel die Veranstaltung besonders auf durch die Teilnahme von prominenten Künstlern wie Gregory Porter und Paloma Faith, die mit Auftritten und Lesungen für eine festliche Atmosphäre sorgten.

Obwohl der genaue Termin für das diesjährige Konzert noch nicht bekannt gegeben wurde, findet es traditionell im Dezember statt und wird vom Königshaus sehnsüchtig erwartet. Im vergangenen Jahr nutzten die Kinder der Prinzessin die Gelegenheit, persönliche Dankesbotschaften an den "Kindness Tree" außerhalb der Westminster Abbey zu hängen. Louis widmete seine Nachricht seinen Großeltern, Carole (70) und Michael Middleton (76), und bedankte sich für die gemeinsamen Spielstunden. Das Konzert zog 2024 mehr als 1.600 Gäste an, die den Menschen in ihren Gemeinschaften mit Freundlichkeit und Empathie begegnet waren.

Kates Engagement für das Weihnachtskonzert spiegelt nicht nur ihre Liebe zur Musik wider – 2021 hatte sie am Klavier selbst eine Überraschungsaufführung gegeben – sondern auch ihre Hingabe, das Leben anderer positiv zu beeinflussen. Trotz ihrer persönlichen Herausforderungen im vergangenen Jahr, als sie ihre Krebserkrankung überwunden hat, bleibt die Prinzessin eine Inspiration für viele. In Gesprächen während des Konzerts sprach sie offen über die Herausforderungen des Jahres und sagte zur Sängerin Paloma Faith (44), es sei vieles "unvorhergesehen" gewesen. Das Konzert wird auch diesmal wieder auf ITV1 ausgestrahlt und erreicht damit ein Millionenpublikum, das diese inspirierende Tradition zu schätzen weiß.

Getty Images Prinzessin Kate, September 2025

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder im Mai 2025

Getty Images Prinzessin Kate, Juli 2025