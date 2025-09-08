Prinzessin Kate verzaubert mit neuem Look beim Rugby-Spiel

Prinzessin Kate (43) zog alle Blicke auf sich, als sie die englische Frauen-Rugby-Mannschaft bei ihrem Spiel gegen Australien im Brighton & Hove Albion Stadium anfeuerte. Als Schirmherrin der Rugby Football Union zeigte sie sich strahlend mit ihrem frisch aufgehellten Haar – dazu ein gewohnt elegantes Outfit, bestehend aus einem schwarzen Blazer und einer weißen Rüschenbluse. Währenddessen unterstützte ihr Ehemann Prinz William (43) laut Daily Mail in einiger Entfernung die walisische Mannschaft bei ihrem Spiel gegen Fidschi in Exeter.

Kate tritt seit kurzer Zeit wieder verstärkt bei öffentlichen Anlässen auf, nachdem sie sich von einer Krebserkrankung erholt hatte, die sie im März 2024 öffentlich machte. Der aktuelle Auftritt markiert einen ihrer ersten offiziellen Termine nach der Auszeit. Auch beim Besuch des Natural History Museum in London zeigte Kate kürzlich gemeinsam mit William ihr erfrischtes Aussehen. Trotz ihrer erst jüngst überwundenen gesundheitlichen Herausforderung präsentiert sich die royale Mutter von drei Kindern wieder energiegeladener denn je.

Kates Begeisterung für Rugby ist tief in ihrer Familie verwurzelt, wie auch Berichte über ihre Schwester Pippa zeigen. Nun teilt sie die Leidenschaft für den Sport mit ihren Kindern, deren zwischen Wales und England schwankende Teamwahl offenbar regelmäßig für humorvolle Momente in der royalen Familie sorgt. Erst kürzlich nahm der stolze Vater, Prinz William, die kleinen Rivalitäten zwischen seinen Nachkommen mit einem Augenzwinkern im Podcast "The Good, The Bad and The Rugby" aufs Korn und schilderte liebevolle Anekdoten aus dem Familienalltag.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate beim Rugby World Cup der Frauen im September 2025 in Brighton

Anzeige Anzeige

Imago Prinzessin Kate beim Rugby World Cup der Frauen im September 2025 in Brighton

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in London, September 2025