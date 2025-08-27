Taylor Swifts Verlobung: Britische Royals freuen sich mit

Taylor Swift (35) hat ihre Fans mit großartigen Neuigkeiten begeistert: Die Popsängerin gab auf Instagram ihre Verlobung mit dem NFL-Star Travis Kelce (35) bekannt. Mit einem gemeinsamen Post auf der Plattform verkündeten die beiden am 26. August die frohe Botschaft. Millionen von Menschen drückten ihre Begeisterung durch ein "Like" aus – darunter auch prominente Persönlichkeiten wie Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43), die vom offiziellen Social-Media-Account des Paares auf die Ankündigung reagierten.

Dass das royale Paar Taylor und ihrem Verlobten gratuliert, überrascht nicht. Schon in der Vergangenheit zeigten der Prinz und die Prinzessin ihre Sympathie für die Sängerin. William nahm im Juni 2024 seine ältesten Kinder, Prinz George (12) und Prinzessin Charlotte (10), mit zu Taylors Eras-Tour in London – ein besonderer Moment, den sie an seinem Geburtstag feierten. Hinter den Kulissen des Konzerts entstand ein Selfie mit Taylor und Travis, das ihre Beziehung damals quasi öffentlich machte.

Für Prinz William und Prinzessin Kate ist die Verbindung zu Taylor Swift offensichtlich besonders und begeistert auch ihre Kinder. Während der Londoner Veranstaltung soll besonders Prinzessin Charlotte mit ihrer ausgelassenen Art die Aufmerksamkeit der Kelce-Brüder auf sich gezogen haben. Prinzessin Charlotte und ihre Geschwister Prinz George und Prinz Louis (7) wachsen inmitten solcher besonderen Begegnungen auf, während William und Kate als Eltern stets darum bemüht sind, ihren Alltag zwischen königlichen Verpflichtungen und Familienleben auszubalancieren. Taylor Swift, die regelmäßig prominente Fans wie die britischen Royals für sich gewinnen kann, dürfte mit ihrer bevorstehenden Hochzeit nun auf jeden Fall ein weiteres Kapitel ihrer ganz eigenen Love Story schreiben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige Anzeige

Leon Neal/Pool/Afp via Getty Images, Andre Dias Nobre/Afp via Getty Images Prinz William und Taylor Swift, Collage

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Prinz William im November 2013 in London