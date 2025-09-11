Prinzessin Kates herzliche Art begeistert die Angestellten

Prinzessin Kate (43) verzaubert sowohl das britische Volk als auch das Personal der königlichen Familie mit ihrem bezaubernden Charme und ihrer Herzlichkeit. Trotz ihres hohen Ranges bleibt die 43-Jährige auf dem Boden der Tatsachen. Grant Harrold, ein ehemaliger Butler von König Charles III. (76), verriet der britischen Zeitung Mirror: "Was man sieht, ist das, was man bekommt, sie hat eine reizende Art." Grant schätzt besonders Kates Sinn für Humor und ihre Fähigkeit, in jeder Situation freundlich und bescheiden zu bleiben. Bei ihren Besuchen in Highgrove, der Residenz von König Charles, zeigt Kate ihre Bodenständigkeit, indem sie sich zuerst mit dem Personal unterhält, bevor sie das Haus betritt.

Grant, der viele Jahre für die royalen Kreise tätig war, beschreibt Kates Herzlichkeit und wie sie nie auf andere herabschaut, obwohl sie eine Prinzessin ist. Seine Erinnerungen an die Zeit mit ihr zeugen davon, dass Kate von Anfang an sehr umgänglich und bodenständig war. Grant, der heute als Autor und Etikette-Experte arbeitet, betont, wie beeindruckend er es findet, die Veränderungen der Royals im Laufe der Jahre zu beobachten: "Es ist so seltsam, sie älter werden zu sehen. Ich erinnere mich, als sie noch Teenager waren." Kates Verhalten und ihre authentische Art haben entscheidend zu ihrem positiven Image in der Öffentlichkeit beigetragen.

Trotz der jüngsten Umfrage, bei der ihr Ehemann Prinz William (43) aktuell als der beliebteste Royal Großbritanniens gilt, bleibt Prinzessin Kate eine äußerst geschätzte und bewunderte Persönlichkeit. Mit ihrer natürlichen und volksnahen Art hat sie immer noch viele Anhänger. Ihr Engagement und die enge Verbindung zu den Menschen spiegeln sich in ihrer Popularität wider. Im Zusammenspiel mit Williams intensiver Bürgernähe ergibt sich ein königliches Duo, das in der britischen Öffentlichkeit eine wertvolle Rolle spielt und durch seinen Charme und seine Bodenständigkeit besticht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate bei einem Besuch des RHS's Wellbeing Gardens im Colchester Hospital

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate beim Rugby World Cup der Frauen im September 2025 in Brighton

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in London, September 2025