Dianas Hairstylist verteidigt Prinzessin Kates helle Mähne

Prinzessin Kate (43) sorgte für Gesprächsstoff, als sie nach einer Sommerpause mit einer überraschenden neuen Haarfarbe in der Öffentlichkeit erschien. Ihre bisher dunkelbraunen Haare erstrahlen nun blonder und viel länger. Doch nicht alle waren von Kates neuem Look begeistert: In sozialen Netzwerken hagelte es Kritik. Das veranlasste den ehemaligen Hairstylisten von Prinzessin Diana (†36), Sam McKnight, dazu, auf Instagram scharf Stellung zu beziehen. "Ich bin schockiert, entsetzt, bestürzt und angewidert von all den scheußlichen Kommentaren heute über die Prinzessin von Wales!", wetterte er.

Sam McKnight, der in den 90er-Jahren der persönliche Hairstylist von Diana war, zeigte sich empört über die negativen Kommentare, die vor allem von anderen Frauen stammen sollen. Haare seien ein sehr sensibles Thema, betonte er und forderte die Öffentlichkeit auf, mehr Empathie zu zeigen: "Das Haar einer Frau ist etwas sehr Persönliches für sie, es ist Rüstung, Schutz, Selbstvertrauen und so vieles mehr." Besonders, da Kate laut ihm eine "verletzliche junge Frau" sei, die sich nach ihrer Krebserkrankung im vergangenen Jahr nun in Remission befindet. Der Stylist stellte klar: "Lasst sie verdammt noch mal in Ruhe."

Der Star-Stylist machte deutlich, dass für Kate das Finden einer neuen Normalität nach ihrer Chemotherapie mit vielen Herausforderungen verbunden sei. Dennoch zeigte sich die dreifache Mutter kürzlich bei einem Ausflug nach Schloss Balmoral mit der königlichen Familie bestens gelaunt und selbstbewusst. McKnight, der neben Diana auch mit internationalen Stars wie Cara Delevingne (33) und Kate Moss (51) arbeitete, hatte stets ein besonderes Auge für Haartrends. Seine Aussage ist eine klare Botschaft an Kates Kritiker, ihr Leben und Aussehen selbst zu bestimmen und trotz aller öffentlichen Aufmerksamkeit weiterhin den Mut für Veränderungen zu zeigen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in London, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, September 2025