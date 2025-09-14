Kate Moss nutzt 40.000-Euro-Birkin-Bag für Hundekotbeutel

Kate Moss (51) spazierte am vergangenen Freitag stilvoll durch die Straßen von Mayfair in London und sorgte dabei für Aufsehen. Begleitet von ihrer Freundin, der Sängerin Sarah Nimmo, führte die Modeikone ihre Hunde Archie und Stanley aus. Dabei trug sie laut Daily Mail eine luxuriöse Hermes Kelly Bag im Wert von etwa 40.000 Euro, die ihr nicht nur als Accessoire diente, sondern auch eine praktische Funktion übernahm: Sie nutzte die Tasche, um einen Hunde-Kotbeutel zu verstauen. Ganz lässig kombinierte Kate eine Jeans mit einem schicken Hemd und zeigte, dass Glamour und Alltagspflichten durchaus miteinander vereinbar sind.

Die ikonische Tasche ist dabei längst ein treuer Begleiter des Models. Noch vor wenigen Wochen wurde sie mit derselben Tasche am Strand von Ibiza gesichtet, wo sie die Sonne mit ihrer Tochter Lila genoss. Abseits von Glamour und Strandurlaub widmet sich Kate aktuell einem ganz besonderen Projekt: Sie moderiert eine achtteilige Podcast-Serie über David Bowie (†69). Unter dem Titel "David Bowie: Changeling" beleuchtet die Serie mit seltenen Archivaufnahmen und Beiträgen von Größen wie Elton John (78) und Iggy Pop die künstlerische Entwicklung des Musikgenies in den Jahren 1970 bis 1975. Für Kate, die David als "viel mehr als einen Freund" bezeichnete, ist dieses Projekt ein Herzensanliegen.

Doch Kate musste kürzlich auch Rückschläge verkraften. Ihre einstige Wellness-Marke Cosmoss, die mit hohen Erwartungen gestartet war, musste kürzlich Insolvenz anmelden. Nach weniger als drei Jahren gehörte das Unternehmen, das für teure Produkte bekannt war, der Vergangenheit an. Trotz des geschäftlichen Missgeschicks beweist die Britin weiterhin Stilbewusstsein und zeigt sich unbeeindruckt in der Öffentlichkeit.

Getty Images Topmodel Kate Moss im März 2025 in Paris

Getty Images Jane Birkins Birkin Bag

Getty Images David Bowie in New York City 2003