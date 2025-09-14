Prinz William will Prinz Harry endgültig aus Leben verbannen

Prinz William (43) scheint endgültig die Geduld mit seinem jüngeren Bruder Prinz Harry (40) verloren zu haben. Ein Insider verriet gegenüber Daily Mail: "William ist wieder an dem Punkt, dass er dich aus dem Raum werfen würde, wenn du in seiner Gegenwart Prinz Harry erwähnst. Er legt jetzt erst richtig nach." Anlass für diese erneute Eskalation ist Harrys angebliche Strategie, sich langsam wieder mit der königlichen Familie zu versöhnen. Vergangene Woche gelang es Harry, sich nach 18 Monaten zum ersten Mal wieder mit König Charles (76) zu treffen. Doch während der König dem Versuch zur Annäherung scheinbar offener gegenübersteht, ist Williams Haltung härter denn je.

Die Spannungen zwischen den Brüdern sind spätestens seit dem sogenannten "Megxit" 2020 bekannt, doch zuletzt gewann der Konflikt neue Schärfe. Während William und Prinzessin Kate (43) zahlreiche öffentliche Auftritte absolvierten, darunter ein kurzfristiger Besuch bei einer Veranstaltung des Women’s Institute, konterte Harry gezielt mit einer aufsehenerregenden Spendenankündigung in Millionenhöhe zugunsten von Children in Need. Dieser Wettbewerb um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit soll William zusätzlich verärgert haben. Insider vermuten, dass Williams Strategie darauf abzielt, Harry aus dem täglichen Gespräch über die Monarchie zu verdrängen, während Harry weiterhin versucht, den Kontakt zu Charles zu stärken und seinen Ruf beim britischen Volk wiederherzustellen.

Die Beziehung der Brüder verschlechterte sich über Jahre hinweg, und es scheint kein Ende in Sicht. William, den der Bruch zu Beginn zutiefst mitgenommen hatte, soll Harry laut Quellen inzwischen als "Nicht-Person" betrachten – jemand, dessen Existenz für ihn keine Rolle mehr spielt. Harry hingegen verfolgt langfristige Pläne, seinen Platz im royalen Gefüge zurückzuerlangen, eingedenk der Tatsache, dass seine Beliebtheit in der Öffentlichkeit stark gelitten hat. Ob die Kluft zwischen den Brüdern jemals überbrückt werden kann, bleibt fraglich, besonders angesichts Williams entschlossener Haltung und Harrys Ambitionen, die Anerkennung seines Vaters und möglicherweise der gesamten Nation zurückzuerlangen.

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, britisches Königshaus

Getty Images Prinz Harry und Prinz William im Mai 2018

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in London, September 2025