So kommen Twenty4tims Geburtstags-Looks bei den Fans an

Twenty4tim (25) hat seinen Geburtstag am Samstagabend mit einer extravaganten Feier zelebriert und dabei alle Register gezogen! Der Social-Media-Star präsentierte sich in mehreren Outfits, die seine Fans regelrecht zum Ausrasten brachten. Sein erster Look war ein schulterfreies, elegantes weißes Kleid mit einem hohen Beinschlitz. Dazu kombinierte der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat eine blonde Perücke, die er in einer glamourösen Hochsteckfrisur trug. Unter dem Instagram-Video seines Looks häuften sich die Kommentare: "Wow", "Absolute Queen" oder "Wow, du siehst toll aus!" Reality-TV-Kollege Lars Steinhöfel (39) brachte es auf den Punkt: "Krass - das sieht Hammer aus."

Doch das war erst der Anfang. Im Verlauf des Abends sorgte Tim mit einem zweiten Outfit für einen weiteren Wow-Moment. Dieses Mal wählte er ein funkelndes, blaues Prinzessinnenkleid, das die Fans vollends verzauberte. Auch dieser Look war schulterfrei, jedoch deutlich extravaganter als der erste – die blonde Perücke trug er zu weit geöffneten Hollywood-Locken. Viele fanden, dass er einer Märchenfigur glich. Kommentare wie "Cinderella... wie eine Queen" fluteten erneut die sozialen Medien, begleitet von bewundernden Emojis und Lobeshymnen.

Zu seinem großen Tag lud Tim das Who's Who der Reality-Szene ein. Doch viele seiner Fans bemerkten sofort, dass ein bekanntes Gesicht fehlte: Kim Virginia Hartung (30). Auf Instagram fragte ein Follower direkt bei ihr nach, ob sie auf der Feier dabei sein würde. "Ja, ich wollte unbedingt hin, aber ich würde das zeitlich niemals schaffen. Bin ja gerade erst zurück nach Dubai geflogen", berichtete Kim über den Grund für ihre Abwesenheit.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im September 2025

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Influencer

Instagram / twenty4tim Kim Virginia Hartung und Twenty4tim, Influencer

