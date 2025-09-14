TV-Star Silva Gonzalez ist wegen Alkoholsucht in Therapie

Silva Gonzalez (46), bekannt aus der Band "Hot Banditoz" und aktuell zu sehen in Das Sommerhaus der Stars, hat in einem bewegenden Interview mit RTL über seine Alkoholsucht gesprochen. Der 46-Jährige erklärte, dass seine Probleme nach dem Dschungelcamp 2013 begannen. Persönliche Rückschläge, darunter die Trennung von seiner damaligen Partnerin und der Tod seines besten Freundes, führten zu Depressionen und schwerer emotionaler Belastung. "Da war ich irgendwann leer und war dann depressiv", gestand Silva. Der Alkohol wurde zu seinem ständigen Begleiter und führte ihn schließlich in eine Klinik, wo er sechs Wochen verbrachte.

Bereits 2023 gab es einen weiteren gesundheitlichen Warnschuss, als Silva wegen Herzproblemen ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Er führte seinen Zustand auf privaten Stress und einen ungesunden Lebensstil zurück, bei dem der Alkohol erneut eine zentrale Rolle spielte. Doch inzwischen geht Silva offensiv mit seiner Sucht um und hat professionelle Hilfe in Anspruch genommen. "Wenn ich ja sage, dann fängt das Problem an, denn dann gibt’s kein Ende", erklärte er. Mit Unterstützung seines Therapeuten arbeitet er kontinuierlich daran, seine Krankheit in den Griff zu bekommen, und weiß: "Das ist eine Arbeit, die wird mich mein Leben lang begleiten."

Privat hat der Musiker inzwischen wieder Halt gefunden. Nach ihrer Trennung 2022 sind Silva und seine Ehefrau Stefanie Schanzleh wieder ein Paar und leben gemeinsam in einem Haus nahe Hamburg. Die beiden sind aktuell als Team in der Reality-TV-Show "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen und wollen zeigen, dass sie trotz schwerer Zeiten zusammen stark sind. Über die Herausforderungen seiner Sucht spricht Silva mittlerweile offen, um anderen Betroffenen Mut zu machen. Durch den Rückhalt seiner Ehefrau und die therapeutische Unterstützung blickt der Musiker heute hoffnungsvoll in die Zukunft.

Anzeige Anzeige

Instagram / silvagonzalez_official Silva Gonzalez, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / silvagonzalez_official Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh

Anzeige Anzeige