Diese zwei erfahrenen Boxer liefern sich Fame-Fighting-Duell

Das nächste Fame Fighting-Duell steht fest: Wie Bild berichtet, steigt der Make Love, Fake Love-Kandidat Oliver Ginkel gegen den britischen Fitness-Star Idris Virgo in den Ring. Dieser Kampf stellt eine Premiere dar, denn erstmalig boxen hier echte Profis in einem "Professional Bout". Der Kampf verspricht ein spannendes Kräftemessen zweier erfahrener Athleten auf Augenhöhe. Während Oliver als deutscher Amateur-Meister im olympischen Boxen glänzte, bringt Idris beeindruckende internationale Box-Erfahrung mit.

Für Olli ist der Ring kein unbekanntes Terrain. Bereits als Kind schnürte er die Boxhandschuhe, inspiriert von seinem Vater Oleg, der selbst als Boxer und Trainer aktiv war. Sein Können brachte ihm 2024 den Titel als Deutscher Meister in der 80-Kilo-Klasse ein. Zudem hat er bereits als Coach bei Fame Fighting Erfahrung gesammelt, als er im Vorjahr Marvin Manson unterstützte. Außerhalb des Rings sorgt Oliver in Reality-TV-Shows für Aufsehen: Derzeit ist er bei Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen.

Idris hingegen startete seine Karriere als Fitness-Influencer und wechselte 2018 ins Showbusiness mit einem kurzen Auftritt bei "Love Island UK". Seitdem hat er im Boxring beeindruckende Erfolge erzielt: von 14 Kämpfen entschied er zwölf für sich. Zuletzt besiegte er den früheren UFC-Kämpfer Benson Henderson im August 2024. Obwohl Idris als Box-Talent überzeugt, bleibt er auch als Social-Media-Star präsent. Ob im Fitnessstudio oder im Ring – der Brite ist ein Kämpfer durch und durch. Sein Aufeinandertreffen mit Oliver Ginkel verspricht, eines der Highlights des diesjährigen Fame-Fighting-Events zu werden.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Beautiful Sports Eugen Lopez, Erfinder von Fame Fighting

Anzeige Anzeige

Instagram / oliver.ginkel Oliver Ginkel im April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / idrisvirgo Idris Virgo, UK-Realitystar

Anzeige