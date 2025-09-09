Ryan Wöhrl spricht mit seiner Mutter über Sexstellungen

Das Sommerhaus der Stars hat gerade begonnen und schon plaudert die Elite der Reality-Welt freudig aus dem Nähkästchen. Vor allem Ryan Wöhrl zieht mit einer Aussage die Aufmerksamkeit auf sich. Der einstige Are You The One?–Teilnehmer zieht Parallelen zwischen Lina und seiner Mama, was er mit der Aussage unterstreicht: "Weil sie erinnert mich ein bisschen an meine Mutter." Ryan erzähle ihr auch alles. Lina ergänzt, dass ihr Partner mit seiner Mama auch "über die Sexsachen geredet" hat. "Man muss der Mama jetzt nicht unbedingt sagen, welche Stellung von uns deine Lieblingsstellung ist", ärgert sich die Influencerin.

In einem weiteren Gespräch erklärt Ryan seine enge Bindung zu seiner Mutter. "Ich war jemand, der lange immer noch Bussis gegeben hat. Ich bin so ein kleines Muttersöhnchen", gesteht er. Nachdem er von Lina gerügt wurde, sieht das Reality-Sternchen seinen kleinen Fauxpas offenbar ein. Dennoch kann er sich folgenden Satz nicht verkneifen: "Ja, so was sage ich jetzt nicht mehr, wie ich mein Glied in sie einführe oder so."

Für Ryan und Lina ist "Das Sommerhaus der Stars" die erste Show, an der sie gemeinsam teilnehmen. In der vergangenen Zeit haben sie gezeigt, wie stark ihre Liebe tatsächlich ist – ihre Verbindung ging Anfang des Jahres sogar unter die Haut. Die beiden ließen sich nämlich Partnertattoos stechen. Lina erklärte den Fans kurz vor dem Gang ins Tattoo-Studio auf Instagram: "Wir dachten uns, was verbindet uns und was lieben wir, und das sind natürlich unsere Tiere. Deshalb haben wir uns überlegt, wir machen die Anfangsbuchstaben von unseren Tieren: SBSF." Sie wählte den Nacken als Stelle für das Tattoo, inklusive einer kleinen Pfote, während sich Ryan das Motiv unterhalb der Achselhöhle stechen ließ.

RTL / Stefan Gregorowius Ryan Whörl und Lina, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2025

Instagram / ryanwoe Ryan Wöhrl und seine Freundin Lina, Oktober 2024

Instagram / ryanwoe Ryan Wöhrl und seine Freundin Lina bei den Reality Awards, Dezember 2024