Selena Gomez gesteht: Fat-Shaming trifft sie sehr hart

Selena Gomez (33) ist ein wahrer Profi im Showbusiness. Im zarten Alter von zehn Jahren trat sie erstmals in der Kindershow "Barney & Friends" auf. Als junge Erwachsene feierte sie große Erfolge mit der Disney-Serie "Die Zauberer vom Waverly Place", heute spielt sie in der beliebten Serie Only Murders in the Building mit. Dazu kommt selbstverständlich ihre erfolgreiche Karriere als Sängerin. Doch eine Sache trifft Selena nach wie vor – und das sind Kommentare über ihren Körper und ihr Gewicht. "Ich habe in meinem Leben mit vielen Gewichtsproblemen zu kämpfen gehabt, und das ist etwas, worauf ich sehr empfindlich reagiere", gesteht sie im Interview mit Allure.

Denn neben ihrer fordernden Karriere hatte Selena auch immer wieder mit gesundheitlichen Hindernissen zu kämpfen. 2017 bekam sie eine Spenderniere von ihrer Freundin Francia Raisa und leidet seit der rettenden OP unter Dünndarmfehlbesiedlung – einem Krankheitsbild, bei dem sich Bakterien aus dem Dickdarm im Dünndarm ansammeln. Zudem ist die 33-Jährige von der entzündlich-rheumatischen Erkrankung Lupus betroffen, dessen Medikamente Einfluss auf ihr Gewicht nehmen. Dass die Welt nur zu gerne über ihre sich wandelnde Figur spricht, hilft da natürlich wenig. Durch eine dialektisch-behaviorale Therapie habe Selena gelernt zu verstehen, wo die Sorgen rund um ihr Gewicht herkommen. Jedoch sei dies ein Prozess, den sie noch lange nicht abgeschlossen hat. "Man muss einfach bereit sein, daran zu arbeiten, und das kann schwierig sein", betont sie.

Für Selena steht aktuell das private Glück im Vordergrund. Sie ist seit Ende 2024 mit ihrem Liebsten Benny Blanco (37) verlobt und plant bereits, nach der Hochzeit eine Familie zu gründen. "Das ist ihre oberste Priorität", verriet kürzlich ein Insider laut OK Magazine. Einen Haken gibt es allerdings: Aufgrund ihrer medizinischen Probleme kann Selena selbst kein Kind austragen. Doch sowohl Adoption als auch Leihmutterschaft seien Optionen, die sie sich zusammen mit Benny genau anschauen möchte.

Getty Images Selena Gomez, August 2025

Getty Images Selena Gomez bei den Emmy Awards 2024

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez, Juli 2024