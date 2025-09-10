Dieser Co-Star trägt die Ringe bei Selena Gomez' Hochzeit

Selena Gomez (33) hat neue Details über ihre mit Spannung erwartete Hochzeit mit Benny Blanco (37) verraten. In der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" sprach die Sängerin erstmals darüber, dass sie ihren langjährigen Co-Star und Freund Steve Martin (80) gebeten hat, die Rolle des Ringträgers zu übernehmen. Gemeinsam mit Steve und Martin Short (75) ist Selena in der Serie Only Murders in the Building zu sehen. "Es ist wunderbar. Ich bin so glücklich und sehr aufgeregt", schwärmte Selena in der Sendung. Mit ihrem Verlobten ist sie seit 2023 in einer Beziehung, die durch gemeinsame öffentliche Auftritte immer wieder für Begeisterung bei den Fans sorgt.

Es werden auch andere prominente Freunde bei der Feier erwartet. So hat Paris Hilton (44) ihre Teilnahme an der Hochzeit in Montecito bestätigt, nachdem ihre Schwester Nicky Hilton (41) dies unabsichtlich in einem Interview auf dem roten Teppich der MTV Video Music Awards ausgeplaudert hatte. Gerüchten zufolge könnte auch Taylor Swift (35) auf der Gästeliste stehen, möglicherweise begleitet von ihrem Verlobten Travis Kelce (35). Obwohl Selena sich mit Details zurückhält, machte sie in der Show deutlich, wie glücklich sie schon jetzt ist.

Bereits vor einer Woche sorgte ein Bericht für Aufsehen, der behauptete, nicht alle engen Freunde würden bei der geplanten Hochzeit dabei sein. Ausgerechnet das Fehlen von Steve, Martin und anderen bekannten Gesichtern wurde damals noch heiß diskutiert. Steve selbst reagierte mit Humor auf die Situation. "Wir werden mit Handmikrofonen einschweben und etwas umsetzen", scherzte der Schauspieler in einem Interview mit Extra. Auch Martin bestätigte schon da mit einem Augenzwinkern, dass sie trotz vermeintlich fehlender Einladung etwas Besonderes für das Brautpaar planen.

Getty Images Selena Gomez, März 2025

Getty Images Martin Short, Selena Gomez und Steve Martin, Mai 2025

Instagram / itsbennyblanco Benny Blanco und Selena Gomez, April 2025