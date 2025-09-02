Vor Hochzeit: Selena Gomez teilt süßes Pärchen-Pic mit Benny

Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) haben ihren Fans einen süßen Einblick in ihr gemeinsames Glück gegeben. Die Sängerin teilte kürzlich auf Instagram romantische Schnappschüsse einer Bootstour, auf denen sie und ihr Zukünftiger sich liebevoll küssen. Dabei fiel besonders Selenas beeindruckender Diamantring ins Auge, den ihr Verlobter ihr im vergangenen Dezember beim Antrag überreichte. Die beiden bereiten sich derzeit auf ihre Hochzeit vor, die laut Berichten im September in Montecito, Kalifornien, stattfinden soll – nur enge Freunde und Familie sind eingeladen.

Während Selena ihren Junggesellinnenabschied mit Freundinnen wie Emily Ratajkowski (34) und Joey King (26) in Cabo San Lucas feierte, ließ Benny es gemütlicher angehen und entspannte mit seinen Freunden in einem Spa in Las Vegas. Die Hochzeitsvorbereitungen haben angeblich für kleinere Reibereien gesorgt, da Benny der Sängerin einen Großteil der Planung überließ. Selena scheint jedoch bereits viele Details geklärt zu haben – einschließlich ihres unkonventionellen Hochzeitsmenüs: "Meine bevorzugte Nachspeise wären Biscuits mit Soße, nach dem Rezept meiner Nana," verriet sie vor kurzem auf dem TikTok-Account ihrer Make-up-Linie "Rare Beauty".

Trotz der Planungsherausforderungen spiegelt die Beziehung der beiden vor allem eines wider: Liebe und Zusammenhalt. Benny beschrieb die Arbeit an ihrem neuen gemeinsamen Album als eine großartige Erfahrung. "Am Ende des Tages kann ich sie auch noch küssen", schwärmte er kurz nach der Verlobung in der "Australia's Today Show". Auch auf Social Media zeigen sich die beiden immer wieder verliebt, wie zuletzt bei Selenas "Mrs. Levin"-Post während ihres Mädels-Trips. Es scheint, dass das Paar voller Vorfreude auf die bevorstehende Trauung ist und die gemeinsam verbrachte Zeit in vollen Zügen genießt.

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco im März 2025

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco kuscheln auf dem Boot

Instagram/ selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, August 2025