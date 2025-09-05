Selena Gomez' Mutter soll bei Arbeit Drogen genommen haben

Mandy Teefey (49), die Mutter von Superstar Selena Gomez (33), steht im Zentrum schwerer Vorwürfe. Mehrere ehemalige Mitarbeiter ihres Mental-Health-Unternehmens Wondermind behaupteten anonym gegenüber The Cut, sie habe während der Arbeit Ritalin geschnupft und sich teilweise unberechenbar verhalten. Zudem sei sie regelmäßig von einem Team aus Krankenschwestern mit Infusionen behandelt worden, die angeblich Vitaminpräparate enthielten. Diese sollten laut der 49-Jährigen helfen, um gesundheitliche Folgen einer schweren COVID-19-Erkrankung und einer doppelten Lungenentzündung abzumildern. In Wahrheit soll es sich laut den Quellen jedoch um flüssiges Benadryl gehandelt haben.

In einem Statement gegenüber Us Weekly wies Mandy die Anschuldigungen entschieden zurück. Sie betonte, die Behauptungen seien unwahr und würden nur von einzelnen unzufriedenen Mitarbeitern gestreut. Ihr Ziel sei es immer gewesen, mit Wondermind Menschen mit psychischen Erkrankungen zu unterstützen. Laut einer ehemaligen Mitarbeiterin soll jedoch auch Tochter Selena von den angeblichen Problemen ihrer Mutter gewusst haben, da die beiden eine sehr enge Beziehung pflegen. "Ich sage das mit größter Sicherheit — ohne Zweifel", erklärte die Quelle gegenüber The Cut. Selena selbst hat sich bislang nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert.

Wondermind wurde 2022 von Mandy gemeinsam mit Unternehmerin Daniella Pierson gegründet. Die Plattform, die sich der Förderung der psychischen Gesundheit verschrieben hat, ist inspiriert von den persönlichen Erfahrungen ihrer Gründerinnen. Mandy selbst berichtete, in ihren Zwanzigern fälschlich mit bipolarer Störung Typ II diagnostiziert worden zu sein. Erst 2017 erhielt sie die richtige Diagnose: Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), die durch Symptome wie Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität gekennzeichnet ist.

Getty Images Selena Gomez mit Mutter Mandy Teefey, 2012

Getty Images Mandy Teefey bei Event

Getty Images Selena Gomez, Musikerin

