Selena Gomez plant bereits Filmabende mit zukünftigen Kids

Selena Gomez (33) hat ihre Pläne für zukünftige Kinder bereits kreativ im Kopf. In einer aktuellen Folge des Podcasts "Good Hang with Amy Poehler" sprach die Sängerin über Filme, die sie eines Tages mit ihren Kindern teilen möchte. Besonders der Animationsfilm "Alles steht Kopf" hat es ihr angetan. Selena beschrieb den Film als emotional und realistisch, nachdem sie ihn gemeinsam mit ihrer zwölfjährigen Schwester Gracie gesehen hatte. "Es war so ergreifend, wir haben beide geweint", verriet die Sängerin begeistert. Sie sei überzeugt, dass dieser Film eine wertvolle Lektion über die menschliche Psyche lehre und scherzte, dass er eigentlich als Schulpflicht eingeführt werden sollte.

Im Gespräch mit Amy Poehler (53), die in dem Film die Rolle der Freude spricht, vertiefte sich Selena in die emotionale Vielfalt des Films. Besonders die geplante Fortsetzung "Alles steht Kopf 2" begeisterte sie. Für Selena ist es wichtig, dass ihre zukünftigen Kinder durch Filme wie diesen emotionale Erfahrungen sammeln können. "Ich freue mich darauf, ihnen solche Geschichten zu zeigen – auch wenn es sie noch gar nicht gibt", betonte sie. Bereits in einem anderen Podcast hatte die "Calm Down"-Interpretin über ihre Liebe zu Kindern gesprochen und wie sehr sie sich darauf freue, eines Tages Mutter zu werden.

Während Selena ihren vollen Terminkalender zwischen Musik- und Schauspielprojekten jongliert, bleibt dennoch Platz für private Highlights. Erst vor Kurzem feierte sie in Mexiko ihren Junggesellinnenabschied und zelebrierte dabei ihre bevorstehende Hochzeit mit dem Produzenten Benny Blanco (37), den sie laut Insidern 2019 bei einer Zusammenarbeit kennengelernt hatte. In stimmungsvoller Kulisse genoss sie mit ihren Freundinnen Momente des Glücks. Für Selena scheint die Balance zwischen Karriere, Familie und Zukunftsplänen perfekt in Einklang zu stehen.

Getty Images Selena Gomez, August 2025

IMAGO / Cinema Publishers Collection Selena Gomez und Benny Blanco, 2025

Getty Images Benny Blanco and Selena Gomez im April 2025