Selten: Prinz William spricht über Charaktere seiner Söhne

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) besuchten am 8. September das Women's Institute in Sunningdale, um den dritten Todestag von Queen Elizabeth II. zu ehren. Während eines entspannten Gesprächs bei Tee und Kuchen kam es zu einer bemerkenswerten Enthüllung über die jüngste Generation der Royals. William sprach laut Daily Mail offen über seine drei Kinder, insbesondere über seinen jüngsten Sohn, Prinz Louis (7). "Er ist ein Charakter, aber ein sehr braver Junge. Er hält seinen Bruder und seine Schwester gerne auf Trab", scherzte der stolze Vater, als er von einer der anwesenden Damen gefragt wurde, ob Louis schwer zu händeln sei.

Auch über seinen ältesten Sohn, Prinz George (12), teilte William interessante Details mit den Anwesenden. Während George in der Öffentlichkeit den Eindruck eines vernünftigen Jungen vermittelt, verriet der dreifache Vater, dass es hinter verschlossenen Türen ganz anders sei. "George weiß einfach, wie man sich benimmt", erklärte der Thronfolger. Der Altersunterschied von fünf Jahren zwischen den Brüdern beeinflusst spürbar die Dynamik innerhalb der Familie. Sowohl George als auch seine Schwester Charlotte (10) kehrten kürzlich in den Schulalltag der Lambrook School zurück, wie William weiter erzählte.

Auch bei offiziellen Auftritten konnte man sehen, dass Louis seinem Ruf als kleiner Frechdachs alle Ehre machte. Bei der großen Militärparade zum Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs neckte er George ganz charmant, indem er eine seiner Gesten nachahmte. Danach ließ Louis nicht locker und begann, liebevoll Fusseln von der Uniform seines Vaters zu zupfen. Trotz dieser Späße bewies der Sohn des Thronfolgers bei der Parade auch, dass er sich von seiner vorbildlichen Seite zeigen kann, wie The Mirror berichtete: Er grüßte die Soldaten und hörte aufmerksam zu, während sein Vater ihm das Geschehen erklärte.

Getty Images Prinz William und Prinz George

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William mit seinen Kindern Charlotte, Louis und George, 2025

Getty Images Prinz Louis, Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate