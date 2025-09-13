Laut Insider: So lief Treffen von Prinz Harry und Charles ab

In dieser Woche reiste Prinz Harry (40) zum ersten Mal seit Längerem wieder in seine Heimat Großbritannien. Der Terminkalender des Royals war gespickt mit wichtigen Terminen – darunter auch eine kurze Privataudienz mit seinem Vater König Charles (76). Ein Palast-Insider packt nun gegenüber Bild aus, wie die Stimmung vor dem ersten Wiedersehen seit anderthalb Jahren war. "Der König war vor dem Treffen sehr angespannt. Weil es hinter geschlossenen Türen stattfand. Meist sind noch irgendwelche Angestellten anwesend. Das war diesmal anders", weiß die Quelle.

Letztendlich sei die Zusammenkunft aber harmonisch verlaufen. Das ist nicht selbstverständlich – Harry und die britische Königsfamilie rund um Charles sollen zerstritten sein. Mit seinem Bruder Prinz William (43) wurde Harry seit Charles' Krönung im Jahr 2023 nicht mehr gesehen. Da der erste Schritt jetzt getan ist, soll allerdings wieder Hoffnung auf eine Versöhnung bestehen. "Die nächsten Tage sind wichtig dafür, ob das wirklich der Beginn eines Neuanfangs ist", betont der Insider.

Nach dem Wiedersehen mit seinem Vater ging es für Harry direkt weiter. Bei der anschließenden Wohltätigkeitsveranstaltung für die von dem 40-Jährigen organisierten Invictus Games wirkte er auffällig gelöst und strahlend – vielleicht ein weiterer Hinweis, dass das Treffen ein Schritt in die richtige Richtung war. Charles hingegen blieb bislang reserviert und hat sich öffentlich kaum zu den Querelen mit seinem Sohn geäußert.

Getty Images, Getty Images Collage: Prinz Harry, König Charles

Getty Images König Charles III.

Getty Images Prinz Harry bei seinem Besuch in London im September 2025