Bei "The Summit": Emmy Russ ist "kompletter Einzelgänger"

Emmy Russ (26) ist bekannt dafür, in den verschiedensten Reality-TV-Formaten für Furore zu sorgen. Jetzt ist sie Teil der neuen Show The Summit, bei der sich eine Gruppe von Stars das ehrgeizige Ziel gesetzt hat, einen Berg zu erklimmen, während sie um einen Jackpot von bis zu einer Million Euro kämpfen. Doch Teamwork ist nicht die Stärke der selbstbewussten 26-Jährigen. Im Interview mit Promiflash erklärt Emmy: "Ich bin auf jeden Fall ein kompletter Einzelgänger, aber das wissen die Leute von mir auch." Sie sei fest überzeugt, dass die Produktion sie vor allem wegen ihres typischen, dramatischen Auftretens ausgesucht habe.

In der Show kommt es darauf an, die richtige Mischung aus Kooperation und Eigeninteresse zu finden, aber Emmy sieht sich klar auf der Seite der Individualisten: "Egoistisch bin ich eigentlich immer und ich komme immer weit." Sie macht jedoch kein Geheimnis daraus, dass sie bereit ist, taktisch vorzugehen, wenn es dem eigenen Vorteil dient. "Ich bin ein Teamplayer, wenn es für mich zum Vorteil ist. Muss ich jetzt im Team spielen, damit ich vielleicht ins nächste Level oder weiterkomme, dann mache ich das natürlich", gibt der Reality-Star offen zu. Drama scheint damit vorprogrammiert zu sein – denn genau darauf können sich die Zuschauer bei Emmy verlassen.

Die gebürtige Hamburgerin, die vor allem durch Formate wie Promi Big Brother und Beauty & The Nerd bekannt wurde, hat sich in der Reality-TV-Landschaft als echte Dramaqueen etabliert. Ihre extrovertierte Art und ihr Hang zur Provokation machen sie zur Einschaltgarantie. Ihre strategischen Fähigkeiten hat Emmy in der Vergangenheit bereits mehrfach bewiesen. "Man muss ja schlau sein und immer denken: Was muss ich jetzt tun, damit ich weiterkomme?", erklärt sie ihr Erfolgsrezept. Egal, ob sie alleine oder im Team agiert, eines ist sicher: In "The Summit" wird sie wieder alle Blicke auf sich ziehen.

