George, Charlotte & Louis starten letztes Schuljahr zu dritt

Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) sind nach den Sommerferien wieder zurück in der Schule. Ein bedeutender Moment für die Royals, da es das letzte Mal ist, dass alle drei gemeinsam an der Lambrook School eingeschrieben sind. Während am 3. September der erste Schultag für das royale Trio in Berkshire ansteht, beginnen Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) laut Mirror erneut ihre königlichen Pflichten mit einem Besuch im Naturhistorischen Museum von London, wo sie die neu gestalteten Gärten besichtigen werden.

Laut Daily Mail wird Prinz George nächstes Jahr die Lambrook School verlassen und seine Ausbildung am renommierten Eton College fortsetzen – genau wie sein Vater William. Die Entscheidung, die Kinder gemeinsam in Lambrook zu lassen, zeigt Williams modernen Erziehungsstil und bricht mit klassischen königlichen Bildungswegen. Zusätzlich steht noch ein Umzug nach Forest Lodge an. Für die royale Familie beginnt also eine richtig bewegte Zeit!

Der Umzug, der innerhalb des Geländes von Windsor stattfinden soll, wird von William und Kate selbst finanziert. Forest Lodge gilt als das zukünftige Zuhause der Familie, auch wenn William eines Tages König wird. Dieses Vorhaben bedeutet einen Neustart für die Familie, die insbesondere nach einem herausfordernden Jahr mit gesundheitlichen Problemen von Prinzessin Kate und König Charles III. (76) nun auf positive Veränderungen blickt.

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinz George, Kinder von Prinz William und Prinzessin Kate

Getty Images Prinz William und Prinz George

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz George, Prinz William und Prinzessin Charlotte, Juli 2025