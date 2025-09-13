Scheidungs-Drama: Samira Cilingir hat Papiere unterschrieben

Samira Cilingir hat die Gerüchte um ihre Scheidung von Yasin Cilingir (34) bestätigt. In einer Fragerunde auf Instagram wurde sie von einem neugierigen Fan gefragt, ob sie und ihr Noch-Ehemann nun offiziell getrennte Wege gehen werden. Ihre Antwort war eindeutig und überraschend: "Die Papiere sind jetzt unterschrieben." Diese Neuigkeit zog schnell Aufmerksamkeit auf sich, denn die Frage nach dem Scheidungsstatus der beiden war eine der am häufigsten gestellten in ihrer Community auf der Plattform.

Schon seit Monaten wurde über eine mögliche endgültige Trennung des Reality-TV-Paares spekuliert. Yasin hatte in der Vergangenheit angemerkt, dass er und Samira bereits seit längerer Zeit getrennt leben. Trotzdem blieb die offizielle Scheidung lange Zeit aus, da Samira die entsprechenden Papiere zunächst nicht abgeschickt hatte. Warum es bis jetzt gedauert hat, diese entscheidende Formalität abzuschließen, bleibt weiterhin unklar. Es dürfte jedoch für beide ein bedeutender Schritt in Richtung eines neuen Kapitels sein.

Erst vor rund einer Woche machte Yasin seinem Ärger über die Situation Luft. Auf Social Media warf er der Influencerin vor, ihn mit der nicht eingereichten Scheidung hingehalten zu haben. "Seit fünf Monaten leben wir mit den Kindern gemeinsam im Haus und [sie lässt] mich in dem Gedanken, dass sie die Scheidung eingereicht hat, damit ich mich ändere", erklärte Yasin damals. Für ihn war dieser Schritt ein emotionaler Tiefschlag. "Mit so was spielt man nicht", machte er ferner seinen Unmut deutlich.

Instagram / samira.bne Yasin und Samira Cilingir im April 2022

Instagram / samira.bne Yasin und Samira Cilingir, April 2025

Instagram / yasin_ca Yasin und Samira Cilingir, TV-Bekanntheiten