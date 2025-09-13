Harry traf Charles: Prinz William war wohl "fassungslos"

Prinz Harry (40) und König Charles III. (76) haben sich nun nach 18 Monaten erstmals wieder zu einem persönlichen Gespräch getroffen. Das geheime Treffen fand im Clarence House in London statt und war offenbar so diskret geplant, dass Prinz William (43) nicht eingeweiht wurde. Laut einem Bericht von Rob Shuter sei William völlig "fassungslos" gewesen und habe die Zusammenkunft seines Bruders mit dem Monarchen erst im letzten Moment erfahren. "Hätte man William gefragt, hätte er versucht, das zu verhindern. Deshalb hat Charles es stillschweigend durchgesetzt", behauptet eine weitere Quelle laut OK!.

Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn scheint seit der Enthüllung von Charles' Krebserkrankung im letzten Jahr wieder ein zentrales Thema zu sein. Harry, der sich Berichten zufolge um eine Versöhnung bemüht, ließ nach dem Treffen verlauten, dass er es privat halten wolle. "Er hat seinem Vater gesagt, dass er keine Interviews darüber geben wird, und sein Team wurde angewiesen, Journalisten nicht über das Gesagte zu informieren", verriet ein Insider der Daily Mail. Dass Harry seine Versprechen ernst nimmt, zeigte sich durch seine betonte Zurückhaltung bei einer späteren Veranstaltung. Auf die Frage zu Charles entgegnete er lediglich mit: "Ja, es geht ihm gut. Danke."

Die Beziehung zwischen Harry und William hingegen bleibt wohl weiterhin eisig. Schon seit 2018 ist von Spannungen die Rede, die sich nach Harrys Umzug und seiner Enthüllungsbiografie "Spare" noch verschärften. Besonders Williams angeblich kritische Haltung gegenüber Meghan soll laut OK! für erheblichen Unmut gesorgt haben. Das jüngste Treffen weckt nun zumindest die Hoffnung, dass sich das Verhältnis zwischen Vater und Sohn langsam entspannt. Ob bald auch zwischen den Brüdern ein versöhnliches Gespräch möglich ist, bleibt offen.

Collage: Getty Images Prinz William, König Charles und Prinz Harry

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, britisches Königshaus

Getty Images König Charles III., Prinz William und Prinz Harry, 2017