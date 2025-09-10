Trotz Familienstreit: Prinz Harry macht Geschwisterwitze

Prinz Harry (40) zeigte sich jetzt bei den WellChild Awards in London von seiner humorvollen Seite. Der Herzog von Sussex plauderte dabei mit Declan Bitmead, einem der Preisträger des Abends. Declan erhielt laut Hello die Auszeichnung als "Inspirational Young Person" für Kinder zwischen 15 und 18 Jahren. Als der sehbehinderte Teenager erzählte, dass er einen jüngeren Bruder habe, fragte Harry augenzwinkernd, ob dieser ihn manchmal in den Wahnsinn treibe, und fügte hinzu: "Du weißt schon, Geschwister." Declan berichtete laut US Weekly, dass die beiden dieselbe Schule besuchen, woraufhin Harry erklärte: "Das macht es manchmal noch herausfordernder."

Während des Gesprächs zeigte Harry seine charmante Seite und beschrieb sich humorvoll für den sehbehinderten Teenager: "Ich bin kahl, ich bin rothaarig und das Schlimmste, ich habe einen roten Bart." Seine lockere Art kam bei den Anwesenden offenbar gut an. Gleichzeitig bleibt die schwierige Beziehung zu seiner eigenen Familie ein großes Thema. Harrys Bruch mit seinem Bruder Prinz William (43) und seinem Vater König Charles III. (76) zieht sich seit seinem Rückzug aus den royalen Pflichten im Jahr 2020. Besonders seinen Wunsch nach Versöhnung mit seinem Vater, der letztes Jahr öffentlich eine Krebserkrankung bekanntgab, hatte er in vergangenen Interviews deutlich gemacht.

Die WellChild Awards sind ein Herzensprojekt für Prinz Harry, der seit vielen Jahren als Schirmherr der Organisation tätig ist und trotz seines Ausstiegs aus der Königsfamilie an diesem Engagement festhält. Der Wohltätigkeitsabend in London bot ihm nicht nur die Gelegenheit, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen, sondern auch, sich wieder in England zu zeigen. Sein Besuch verdeutlichte einmal mehr, wie viel Engagement und Energie er in dieses Ehrenamt steckt. Wie es im Konflikt mit seiner Familie weitergeht, bleibt jedoch abzuwarten.

Getty Images Prinz Harry bei den WellChild Awards im September 2025

Getty Images Prinz Harry im September 2025 in London

Getty Images Prinz Harry bei seinem Besuch der WellChild Awards 2025