Sitzt Emmy Russ hier im Luxusschlitten von Aleks Petrovic?

Seit Tagen brodelt die Gerüchteküche: Sind Emmy Russ (26) und Aleksandar Petrovic (34) das neue Traumpaar der Reality-TV-Welt? Nun sind neue Indizien aufgetaucht, die die Spekulationen weiter anheizen. Emmy hat auf Instagram eine auffällige Story geteilt, in der sie auf dem Beifahrersitz eines schicken Porsches saß. Das Auto erinnert stark an das Modell von Aleks, doch der Fahrers wurde in der Story nicht gezeigt.

Besonders pikant: Aleks hatte im letzten Jahr mit diesem Porsche seine Partnerin Vanessa Nwattu überrascht. Damals hatte er keine Kosten und Mühen gescheut, um das perfekte Auto für seine Freundin zu finden. Doch seit Emmy und Aleks zur gleichen Zeit nach Dubai gereist sind, überlegen die Fans: Handelt es sich nur um eine freundschaftliche Verbindung oder ist da mehr?

Seit Wochen kursieren Gerüchte um ein mögliches Beziehungsende von Vanessa und Aleks. In einer neuen Instagram-Story sang Vanessa zum Song "Get It Sexyy" von Sexyy Red (27) und kommentierte: "Ich suche keinen Mann, ich suche keine neuen Freunde. Louis-Tasche voller Geldscheine, los, Sexyy, mach deinen Tanz." Zuvor zeigte sie sich in einem weißen Top mit der Aufschrift "Mein Ex ist mein größter Fan", was die Spekulationen über eine mögliche Trennung von ihrem Verlobten Aleks anheizte. Bald werden die Zuschauer bei Temptation Island V.I.P. sehen, wie es tatsächlich zwischen den beiden läuft.

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Realitystar, 2025

IMAGO / Beautiful Sports Aleks Petrovic, Realitystar

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, August 2025

