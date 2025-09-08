Bergsteigen bei "The Summit": Emmy Russ packte Bikinis ein

Reality-TV-Star Emmy Russ (26) sorgte bei der neuen Show The Summit für Aufsehen, als sie sich unvorbereitet in das Abenteuer stürzte. In der Sendung, bei der Prominente einen Berg erklimmen müssen, hat lediglich ein einziger Teilnehmer die Chance auf ein Preisgeld von bis zu einer Million Euro. Emmy erzählte in einem Interview mit Promiflash von ihrer etwas ungewöhnlichen Vorbereitung auf den Wettbewerb. Die 24-Jährige hatte sich das Briefing nicht durchgelesen und hatte daher keine Ahnung, was sie erwarten würde. "Mir wurde das ein bisschen schöngeredet", gestand sie. Ohne die genauen Details zu kennen, packte sie Bikinis in ihr Gepäck und rechnete mit einer einfachen Gelegenheit, das Preisgeld zu gewinnen.

Im Interview erklärte Emmy weiter, dass sie sich eine viel leichtere Herausforderung vorgestellt hatte. Sie sei davon ausgegangen, dass es sich um eine kurze Drehzeit mit einer überschaubaren Anzahl an Teilnehmern handeln würde. "Da sind keine 20 Teilnehmer", wurde ihr versichert, was sie dazu veranlasst hatte, die Chance als besonders günstig einzuschätzen. "Ich dachte mir: Okay. Eine leichtere Chance, eine Million Euro zu gewinnen, kriege ich wahrscheinlich nie wieder", erklärte sie ihre Beweggründe. Ihre Vorstellung von einer entspannten Zeit am Berg erwies sich jedoch schnell als Trugschluss.

Den aufmerksamen Zuschauern ist Emmy vor allem für ihre Auftritte in verschiedenen Reality-TV-Formaten bekannt, in denen sie regelmäßig mit ihrem unkonventionellen Auftreten für Schlagzeilen sorgt. Die 1999 geborene Berlinerin hat sich in den letzten Jahren nicht nur als TV-Persönlichkeit, sondern auch als Model und Social-Media-Star einen Namen gemacht. Mit ihrer offenen Art hat sie eine beachtliche Fangemeinde um sich geschart, die ihre Eskapaden mit Spannung verfolgt. Trotz der anfänglichen Fehlvorstellung zeigte sich Emmy bei "The Summit" kämpferisch und entschlossen, die Herausforderung in ihrem eigenen Stil anzugehen.

Emmy Russ, Realitystar

Der Cast von "The Summit"

Emmy Russ, TV-Bekanntheit

