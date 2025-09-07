Royals
Abenteuerformat "The Summit": Das war Emmy Russ' Motivation

- Shannon Lang
Lesezeit: 2 min

In der Realityshow The Summit muss eine Gruppe von Stars gemeinsam einen Berg bezwingen, um die Chance auf ein Preisgeld von bis zu einer Million Euro zu erhalten. Unter den Teilnehmern ist auch der Reality-TV-Star Emmy Russ (26), die zusammen mit dem ehemaligen Sportler Ansgar Brinkmann (56) und dem Fitnessinfluencer Flying Uwe (38) antritt. In einem Interview mit Promiflash verrät Emmy, dass ihre größte Motivation darin lag, nicht die Schlechteste zu sein: "Mir war das eigentlich egal, ob da Sportler dabei sind oder nicht, weil ganz oft die, die dann am lautesten schreien, die sind, die am wenigsten können. Ich möchte ja generell nirgendwo die Schlechteste oder die Letzte sein – egal, welche Situation das ist."

Emmys Entschlossenheit zahlte sich aus. Sie gab zwar offen zu, dass sie während der Aufstiege an ihre Grenzen gestoßen sei, jedoch keineswegs an das Ende ihrer Möglichkeiten gelangt sei. "Du willst nicht als Letzte irgendwo hinterherkriechen – es hat auch geklappt. Ich bin auf jeden Fall an meine körperlichen Grenzen gekommen und war auf jeden Fall nicht die Schlechteste", so Emmy.

Emmy Russ hat sich in der deutschen Reality-TV-Landschaft einen Namen gemacht und ist für ihre Zielstrebigkeit und ihren Ehrgeiz bekannt. Neben ihrer Teilnahme an verschiedenen Fernsehsendungen ist sie auch als Social-Media-Star aktiv. Ihre ehrgeizige Herangehensweise an Herausforderungen zieht sich wie ein roter Faden durch ihre Karriere. Trotz der Anstrengungen bei "The Summit" bleibt Emmy ihrer Linie treu, stets das Beste aus sich herauszuholen und keine Herausforderung zu scheuen.

