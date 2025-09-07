Das reizt Emmy Russ am neuen Abenteuerformat "The Summit"

Emmy Russ (26) hat mit The Summit ein neues Abenteuer vor sich. Bei dieser spannenden Show müssen die teilnehmenden Prominenten, darunter auch Emmy, einen Berg erklimmen. Doch der einstweilige Verzicht auf Bequemlichkeiten könnte sich lohnen, denn es wartet ein verlockendes Preisgeld von bis zu einer Million Euro auf den Gewinner. Im Interview mit Promiflash enthüllt die TV-Bekanntheit ihre Hauptmotivation: "Mich hat an der Show natürlich ganz allein das Geld gereizt."

Obwohl Emmy zugibt, dass Bergsteigen nicht gerade zu ihren Lieblingsbeschäftigungen zählt, hat der Gedanke an das mögliche Preisgeld ihre Zurückhaltung überwunden. Im Gespräch mit Promiflash verrät die ehemalige Das große Promi-Büßen-Kandidatin: "Als ich hörte, wir müssen bergsteigen und haben einen Rucksack auf dem Rücken, da wusste ich natürlich, es ist nichts für mich – aber eine Million Euro, da kannst du so reich sein, wie du willst, das kommt immer gut."

Wie Emmy weiter erzählt, hatte es die Show jedoch ganz schön in sich. "Wir hatten gar kein festes Camp. Wir waren wirklich nonstop on Tour, nur nicht mit dem Bus, sondern zu Fuß", plaudert die Influencerin aus und ergänzt: "Dementsprechend hatten wir auch nie eine Toilette oder mal ein Bett. Wenn ich nicht mehr konnte, musste ich mich wirklich regelrecht auf den Boden legen, um mal kurz durchzuschnaufen, weil wir waren ja immer mitten im Nirgendwo."

Emmy Russ, TV-Bekanntheit

Emmy Russ, September 2025

Emmy Russ, TV-Bekanntheit

