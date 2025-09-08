PR? Aleks Petrovic und Emmy Russ fliegen beide nach Dubai

Die Gerüchteküche rund um Emmy Russ (26) und Aleksandar Petrovic (34) brodelt, seit Dilara Kruse gespoilert hat, die beiden würden anbandeln. Nun haben auch noch beide Reality-TV-Stars ihre Fans in ihren Instagram-Stories mit den Neuigkeiten überrascht, sich auf dem Weg nach Dubai zu befinden. Während Emmy den Abflug mit einem "Es geht nach Dubai! Freue mich riesig!" plus Foto ihres Flugtickets online ankündigte, erklärte Aleks, dass er im Rahmen eines "ganz besonderen" Drehs von Fame Fighting für ein paar Tage "nach Hause", nach Dubai, fliege. Die zeitliche Übereinstimmung sorgt für reichlich Spekulationen unter Fans wie Kritikern und heizt die Liebesgerüchte weiter an.

Skeptiker vermuten, dass hinter dieser Aktion ein cleverer PR-Schachzug steckt, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Der Zeitpunkt könnte wegen der anstehenden Ausstrahlung der Show Temptation Island V.I.P. so gewählt worden sein. Schließlich nehmen bei dem Format sowohl Aleks als auch seine noch offizielle Verlobte Vanessa Nwattu teil. Die vermeintliche Gemeinschaftsreise nach Dubai mit Emmy könnte folglich geschickt dazu genutzt werden, die Werbetrommel für die Reality-Show zu rühren. Das stößt einigen Fans allerdings sauer auf, da sie das Spiel mit den Gefühlen aller Beteiligten als nicht authentisch empfinden. Inszeniert oder gemeinsamer Trip? Das wissen aktuell nur die beiden. Aleks jedenfalls scheint überzeugt, Dilara habe die Infos nur gestreut, um "viral zu gehen auf fremde Kosten".

Ganz neu sind solche Spekulationen also nicht. Bereits in der Vergangenheit wurde gemunkelt, dass die Romanze zwischen Emmy und Aleks nur eine inszenierte Show sein könnte, um mediale Aufmerksamkeit zu erlangen. Emmy reagierte provokant auf diese Annahmen und zeigte sich betont gelassen. In einem Instagram-Video warnte sie die Kritiker, "still zu sein". Auch Vanessa reagierte bei der Premiere von "The Power" in Berlin im Interview mit Promiflash über die kursierenden Gerüchte bemerkenswert gelassen. Verwirrung dominiert in den Fanlagern. Sicher ist also nur, dass die polarisierende Blondine Emmy und der Reality-Schönling Aleks die öffentliche Neugier gekonnt für sich zu nutzen wissen und keinen Anlass auslassen, um im Gespräch zu bleiben.

Collage: RTLZWEI, Instagram / emmyruss Collage: Aleksandar Petrovic und Emmy Russ, Realitystars

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, TV-Bekanntheit

Collage: Panama Pictures / ActionPress, Instagram / emmyruss Aleksandar Petrovic, Vanessa Nwattu, Emmy Russ Collage

